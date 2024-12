UnionPay International trabalha com parceiros do setor para facilitar os pagamentos para visitantes estrangeiros na China continental

Mais usuários de carteiras eletrônicas internacionais operadas pela UnionPay agora podem fazer pagamentos com QR code da Weixin na China continental

XANGAI, 20 de dezembro de 2024 /PRNewswire/ -- Em 17 de dezembro, a UnionPay International anunciou sua nova colaboração com a Weixin Pay, que permite que os usuários de carteiras internacionais operadas pela UnionPay digitalizem códigos de pagamento da Weixin Pay na China continental. Agora, oito carteiras podem oferecer esse recurso, incluindo: BoC Pay do Bank of China (Hong Kong), Octopus, PayMe by HSBC e Tap & Go em Hong Kong SAR; Bangkok Bank Mobile Banking e K PLUS do KASIKORNBANK na Tailândia; Naver Pay na Coreia do Sul; e ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) na Malásia. Assim, os visitantes estrangeiros terão acesso a mais opções de pagamento por celular durante sua permanência na China continental.

Com essa parceria, após os usuários vincularem seus cartões UnionPay físicos ou ativarem os cartões UnionPay digitais nas carteiras participantes, eles poderão pagar com a leitura dos códigos de pagamento da Weixin Pay na China continental, tendo suas moedas locais automaticamente convertidas em yuans. No futuro, os pagamentos por QR code da Weixin também serão habilitados para mais carteiras com tecnologia UnionPay da RAE de Macau, de outros países do Sudeste Asiático, do Pacífico Sul e de outras regiões.

Desde o lançamento do Projeto Excelência 2024, em março, a UnionPay tem desempenhado ativamente seu papel fundamental como sistema de cartões para promover a colaboração aberta com parceiros do setor e facilitar os pagamentos para visitantes que chegam à China continental. Desde junho, os usuários do aplicativo UnionPay podem escanear os vários códigos Weixin Pay apresentados pelos estabelecimentos comerciais e fazer pagamentos. Essa nova funcionalidade com carteiras internacionais é a mais recente etapa da colaboração entre a UnionPay e a Weixin Pay para aumentar a interoperabilidade dos pagamentos.

Essa parceria reflete o empenho da UnionPay em promover conjuntamente a conectividade com vários participantes do setor de pagamentos e acelerar o desenvolvimento de um modelo de negócios sustentável. Ela oferece aos visitantes estrangeiros da China continental mais opções e uma melhor experiência de pagamento, contribuindo ainda mais para a abertura de alto padrão da China. Já em 2018, a UnionPay trabalhou com a Weixin Pay e a WeChat Pay HK, uma carteira eletrônica denominada em dólares de Hong Kong (HKD), para oferecer a solução de pagamento internacional, que apoia o consumo internacional para residentes de Hong Kong em mais de dezenas de milhões de estabelecimentos comerciais na China continental.

Nos últimos anos, como a UnionPay continua desenvolvendo suas ofertas localizadas, um número cada vez maior de residentes fora da China continental agora desfruta dos práticos serviços oferecidos pelos produtos de pagamento da UnionPay. Fora da China continental, mais de 250 milhões de cartões UnionPay foram emitidos em 83 países e regiões, e mais de 200 carteiras eletrônicas com tecnologia UnionPay foram lançadas em 36 países e regiões. Esses produtos podem ser usados na rede de aceitação da UnionPay no mundo inteiro.

FONTE UnionPay International