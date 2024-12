UnionPay International Berkolaborasi dengan Berbagai Mitra Industri guna Mempermudah Pembayaran yang Dilakukan Wisatawan Asing di Tiongkok Daratan

Semakin Banyak Pengguna Dompet Elektronik Internasional yang Didukung UnionPay Kini dapat Menggunakan Metode Pembayaran Weixin QR di Tiongkok Daratan

SHANGHAI, 20 Desember 2024 /PRNewswire/ -- Pada 17 Desember lalu, UnionPay International mengumumkan kolaborasi baru dengan Weixin Pay. Lewat kolaborasi ini, pengguna dompet elektronik internasional yang didukung UnionPay dapat memindai kode pembayaran Weixin Pay di Tiongkok Daratan. Delapan dompet elektronik kini menawarkan fitur ini, yakni BoC Pay dari Bank of China (Hong Kong), Octopus, PayMe by HSBC, dan Tap & Go di Hong Kong SAR; Bangkok Bank Mobile Banking dan K PLUS dari KASIKORNBANK di Thailand; Naver Pay di Korea Selatan; serta, ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) di Malaysia. Maka, wisatawan internasional memperoleh opsi pembayaran seluler yang lebih lengkap ketika berlibur di Tiongkok Daratan.

Lewat kemitraan ini, setelah menghubungkan kartu fisik UnionPay atau mengaktifkan kartu digital UnionPay pada sejumlah dompet elektronik yang berpartisipasi, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan memindai kode pembayaran Weixin Pay di Tiongkok Daratan. Mata uang negara asalnya pun secara otomatis dikonversi menjadi RMB. Ke depan, metode pembayaran Weixin QR akan memfasilitasi semakin banyak dompet elektronik lain yang didukung Unionpay dari Makau SAR, negara-negara Asia Tenggara lain, Pasifik Selatan, dan wilayah lain.

Sejak Project Excellence 2024 dilansir pada Maret lalu, UnionPay aktif terlibat sebagai skema kartu pembayaran sehingga mendorong kolaborasi terbuka bersama mitra-mitra industri, serta mempermudah pembayaran yang dilakukan wisatawan asing di Tiongkok Daratan. Mulai Juni ini, pengguna Aplikasi UnionPay bisa memindai kode pembayaran di berbagai gerai yang menyediakan kode Weixin Pay dan melakukan pembayaran. Fitur terbaru ini yang tersedia pada dompet elektronik internasional ini merupakan perkembangan penting yang dicapai kolaborasi UnionPay - Weixin Pay demi meningkatkan interoperabilitas pembayaran.

Kemitraan ini melambangkan upaya UnionPay mendorong konektivitas dengan beragam pelaku industri lain di industri pembayaran, serta mempercepat perkembangan model bisnis yang berkelanjutan. Lewat kemitraan ini, wisatawan asing yang berkunjung ke Tiongkok Daratan juga memiliki lebih banyak opsi dan pengalaman yang lebih baik saat melakukan pembayaran. Maka, kemitraan ini ikut berkontribusi terhadap kebijakan pintu terbuka yang berstandar tinggi di Tiongkok. Pada 2018, UnionPay bekerja sama dengan Weixin Pay dan WeChat Pay HK, dompet elektronik berdenominasi HKD, untuk menawarkan solusi pembayaran lintaswilayah. Solusi ini turut mendukung aktivitas konsumsi lintaswilayah bagi warga Hong Kong di lebih dari puluhan juta gerai di Tiongkok Daratan.

Dalam beberapa tahun terakhir, ketika Unionpay terus meningkatkan layanan lokal, semakin banyak warga di luar Tiongkok Daratan memperoleh layanan yang nyaman lewat produk pembayaran UnionPay. Di luar Tiongkok Daratan, lebih dari 250 juta kartu UnionPay telah diterbitkan di 83 negara dan wilayah. Selain intu, lebih dari 200 dompet elektronik yang didukung UnionPay telah diluncurkan di 36 negara dan wilayah. Produk-produk ini bisa digunakan di jaringan pembayaran UnionPay di seluruh dunia.

SOURCE UnionPay International