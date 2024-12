UnionPay International работает с отраслевыми партнерами, чтобы упростить платежи для иностранных посетителей материкового Китая

Все больше пользователей международных электронных кошельков UnionPay теперь могут совершать QR-платежи Weixin на материковой части Китая

ШАНХАЙ, 20 декабря 2024 г. /PRNewswire/ -- 17 декабря компания UnionPay International объявила о новом сотрудничестве с Weixin Pay, которое позволяет пользователям международных кошельков UnionPay сканировать платежные коды Weixin Pay на материковой части Китая. Восемь кошельков теперь могут предлагать эту функцию, а именно BoC Pay от Bank of China (Гонконг), Octopus, PayMe от HSBC и Tap & Go в САР Гонконг; Bangkok Bank Mobile Banking и K PLUS от KASIKORNBANK в Таиланде; Naver Pay в Южной Корее и ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) в Малайзии. Таким образом, иностранные посетители получат доступ к большему количеству вариантов мобильных платежей во время пребывания на материковой части Китая.

Благодаря этому партнерству, как только пользователи привяжут свои физические карты UnionPay или активируют цифровые карты UnionPay в участвующих кошельках, они смогут платить, сканируя коды платежей Weixin Pay на материковой части Китая, а их домашние валюты автоматически конвертируются в юани. В будущем QR-платежи Weixin также будут доступны для большего количества кошельков UnionPay из САР Макао, других стран Юго-Восточной Азии, южной части Тихого океана и других регионов.

С момента запуска Project Excellence 2024 в марте UnionPay активно играет ключевую роль в качестве карточного нструмента для содействия открытому сотрудничеству с отраслевыми партнерами и упрощения платежей для посетителей материкового Китая. Начиная с июня, пользователи приложения UnionPay могли сканировать различные коды Weixin Pay, представленные мерчантом, и совершать платежи. Это новое подключение к международным кошелькам знаменует собой новую веху в сотрудничестве UnionPay и Weixin Pay, направленном на повышение совместимости платежей.

Это партнерство отражает усилия UnionPay по совместному продвижению возможностей подключения с различными игроками в платежной индустрии и ускорению разработки устойчивой бизнес-модели. Оно предоставляет иностранным посетителям материковой части Китая больше возможностей и лучший способ оплаты, что еще больше способствует открытости Китая к высоким стандартам. Еще в 2018 году компания UnionPay сотрудничала с Weixin Pay и электронным кошельком WeChat Pay HK, номинированным в гонконгских долларах, чтобы предложить трансграничное платежное решение, которое поддерживает трансграничное потребление для жителей Гонконга у более чем десятков миллионов продавцов в материковом Китае.

В последние годы, когда UnionPay продолжает совершенствовать свои локализованные предложения, все большее число жителей за пределами материковой части Китая теперь пользуются удобными услугами, предоставляемыми платежными продуктами UnionPay. За пределами материкового Китая было выпущено более 250 миллионов карт UnionPay в 83 странах и регионах, а более 200 кошельков UnionPay были запущены в 36 странах и регионах. Эти продукты могут использоваться в сети приема платежей UnionPay по всему миру.