UnionPay International współpracuje z partnerami z branży nad uproszczeniem płatności dla osób z zagranicy przybywających do Chin kontynentalnych

Więcej użytkowników międzynarodowych e-portfeli UnionPay może teraz dokonywać płatności Weixin za pomocą kodu QR w Chinach kontynentalnych.

SZANGHAJ, 19 grudnia 2024 r. /PRNewswire/ -- 17 grudnia spółka UnionPay International ogłosiła nawiązanie nowej współpracy z Weixin Pay, która umożliwia użytkownikom międzynarodowych portfeli UnionPay skanowanie kodów płatności Weixin Pay w Chinach kontynentalnych. Tę funkcję oferuje obecnie osiem portfeli: BoC Pay z Banku Chin (Hongkong), Octopus, PayMe by HSBC oraz Tap & Go w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu; Bangkok Bank Mobile Banking i K PLUS od KASIKORNBANK w Tajlandii; Naver Pay w Korei Południowej; oraz ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) w Malezji. Osoby z zagranicy podczas pobytu w Chinach kontynentalnych będą teraz miały dostęp do płatności mobilnych.

Dzięki nawiązanemu partnerstwu użytkownicy, którzy połączą swoje karty fizyczne UnionPay lub aktywują cyfrowe karty UnionPay w portfelach partnerów będą mogli płacić, skanując kody płatności Weixin Pay w Chinach kontynentalnych, a waluty krajowe będą automatycznie przeliczane na RMB. W przyszłości płatności Weixin za pomocą kodu QR zostaną również udostępnione w kolejnych portfelach UnionPay w Specjalnym Regionie Administracyjnym w Makau, innych krajach Azji Południowo-Wschodniej, regionie Południowego Pacyfiku i innych regionach.

Od rozpoczęcia inicjatywy Project Excellence 2024 w marcu UnionPay jako system kart płatniczych aktywnie odgrywa kluczową rolę we wspieraniu otwartej współpracy z partnerami z branży i upraszczaniu płatności dla odwiedzających Chiny kontynentalne. Od czerwca użytkownicy UnionPay App mogli skanować kody Weixin Pay różnych handlowców i dokonywać za ich pomocą płatności. Nowa funkcja udostępniona w międzynarodowych portfelach stanowi kolejny krok milowy dla UnionPay - współpraca z Weixin Pay zwiększy interoperacyjność płatności.

Partnerstwo stanowi wyraz działań UnionPay na rzecz łączności z różnymi partnerami w branży płatności i przyspieszenia tworzenia zrównoważonego modelu biznesowego. Dzięki temu osoby z zagranicy odwiedzające Chiny kontynentalne mają do wyboru więcej możliwości i wyższy komfort korzystania z płatności, co dodatkowo przyczyni się do wysokiej jakości otwarcia Chin na współpracę. W 2018 r. spółka UnionPay współpracowała z Weixin Pay i WeChat Pay HK, e-portfelem w walucie HKD, aby zaoferować transgraniczne rozwiązanie do płatności, które obsłuży transakcje zagraniczne mieszkańców Hongkongu dokonane u kilkudziesięciu milionów handlowców z Chin kontynentalnych.

W ostatnich latach w miarę ulepszania oferty lokalnej UnionPay coraz więcej mieszkańców spoza Chin kontynentalnych korzysta z komfortowej obsługi zapewnianej dzięki produktom płatniczym UnionPay. Poza Chinami kontynentalnymi wydano ponad 250 milionów kart UnionPay w 83 krajach i regionach, a w 36 krajach i regionach wprowadzono przeszło 200 portfeli UnionPay. Z produktów można korzystać w sieci UnionPay na całym świecie.