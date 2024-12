منصة UnionPay International تتعاون مع شركاء الصناعة لتسهيل عمليات الدفع للزوار الدوليين القادميين إلى البر الرئيسي الصيني

المزيد من مستخدمي المحافظ الإلكترونية المدعومة من منصة UnionPay يمكنهم الآن استخدام خدمة الدفع عبر Weixin QR من خلال رموز الإستجابة السريعة في البر الرئيسي الصيني

شانغهاي، 20 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة UnionPay International في السابع عشر من ديسمبر عن إبرام اتفاقية تعاون جديدة مع منصة Weixin Pay، حيث تتيح لمستخدمي المحافظ الإلكترونية الدولية المدعومة من منصة UnionPay مسح رموز الدفع الخاصة بخدمة Weixin Pay داخل كافة أرجاء البر الرئيسي الصيني. ويمكّن هذا التعاون ثماني محافظ إلكترونية من تقديم هذه الخدمة، وهي BoC Pay التابعة لبنك الصين"Bank of China" (هونغ كونغ)، فضلًا عن Octopus وPayMe من بنك اتش اس بى سى "HSBC" ، وكذلك Tap & Go في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة SAR، وتطبيق Bangkok Bank للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وK PLUS من بنك كاسيكورن "KASIKORNBANK"في تايلاند، بالإضافة إلى Naver Pay في كوريا الجنوبية، وتطبيق ICBC للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول (ICBC Pay) في ماليزيا. وبفضل هذا التعاون، سيتمكن الزوار الدوليون من الوصول إلى خيارات أوسع للدفع عبر الأجهزة المحمولة أثناء زيارتهم للبر الرئيسي الصيني.

من خلال هذا التعاون، بمجرد أن يقوم المستخدمون بربط بطاقاتهم الفعلية من UnionPay أو تفعيل بطاقات UnionPay الرقمية عبر المحافظ المشاركة، سيُمكنهم الدفع بسهولة من خلال مسح رموز الدفع الخاصة بخدمة Weixin Pay داخل الأراضي الصينية، وستُحول العملات الأصلية للمستخدمين تلقائيًا إلى اليوان الصيني RMB أثناء عمليات الدفع في المستقبل، ستتيح منصة UnionPay خاصية الدفع عبر Weixin QR من خلال رموز الإستجابة السريعة للمزيد من المحافظ الإلكترونية المدعومة من المنصة، بما في ذلك المحافظ القادمة من منطقة ماكاو الإدارية الخاصة SAR، ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، ومنطقة جنوب المحيط الهادئ، وغيرها من المناطق.

منذ إطلاق مشروع Excellence 2024 في مارس، لعبت منصة UnionPay دورًا محوريًا كشبكة بطاقات رائدة في تعزيز التعاون المفتوح مع شركاء الصناعة وتسهيل عمليات الدفع للزوار القادمين إلى البر الرئيسي الصيني. وبدايةً من شهر يونيو، تمكن مستخدمو تطبيق UnionPay من مسح رموز الدفع المختلفة التي يقدمها التجار عبر منصة Weixin Pay لإتمام عمليات الدفع. ويُمثل هذا التمكين الجديد للمحافظ الإلكترونية الدولية خطوة جديدة في مسيرة التعاون بين منصتي UnionPay وWeixin Pay لتعزيز التكامل في أنظمة الدفع.

يعكس هذا التعاون جهود منصة UnionPay لتحقيق الاتصال الفعّال بين مختلف الأطراف في قطاع المدفوعات، وتسريع تطوير نموذج أعمال مستدام. فهي توفر للزوار الدوليين إلى البر الرئيسي الصيني المزيد من الخيارات وتجربة دفع أفضل، مما يساهم في انفتاح الصين على مستوى عالى. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 2018، تعاونت منصة UnionPay مع Weixin Pay ومحفظة WeChat Pay HK، المحفظة الإلكترونية التي تعتمد الدولار الهونغ كونغي HKD، لتقديم حلول الدفع عبر الحدود، مما مكّن سكان منطقة هونغ كونغ من الاستفادة من خدمات الدفع في ملايين المواقع داخل البر الرئيسي الصيني.

على مدى السنوات الأخيرة، ومع استمرار منصة UnionPay في تحسين خدماتها المحلية، أصبح هناك زيادة في أعداد المستفيدين من المقيمين خارج البر الرئيسي الصيني والذين يتمتعون بالخدمات المريحة التي توفرها منتجات الدفع الخاصة بمنصة UnionPay. حتى الآن، تم إصدار أكثر من 250 مليون بطاقة UnionPay خارج البر الرئيسي الصيني في 83 دولة ومنطقة مختلفة، بالإضافة إلى إطلاق أكثر من 200 محفظة إلكترونية مدعومة من منصة UnionPay في 36 دولة ومنطقة. وتتاح هذه المنتجات للإستخدام عبر شبكة قبول UnionPay المنتشرة في جميع أنحاء العالم.