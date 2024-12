UnionPay International collabore avec des partenaires industriels pour faciliter les paiements des visiteurs internationaux en Chine continentale

Davantage d'utilisateurs de portefeuilles électroniques alimentés par UnionPay International peuvent désormais effectuer des paiements QR Weixin en Chine continentale.

SHANGHAI, 20 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Le 17 décembre, UnionPay International a annoncé sa nouvelle collaboration avec Weixin Pay, qui permet aux utilisateurs de portefeuilles internationaux alimentés par UnionPay de scanner les codes de paiement de Weixin Pay en Chine continentale. Huit portefeuilles sont désormais en mesure d'offrir cette fonctionnalité, à savoir BoC Pay de la Bank of China (Hong Kong), Octopus, PayMe by HSBC et Tap & Go dans la RAS de Hong Kong ; Bangkok Bank Mobile Banking et K PLUS de KASIKORNBANK en Thaïlande ; Naver Pay en Corée du Sud ; et ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) en Malaisie. Les visiteurs internationaux auront ainsi accès à davantage d'options de paiement mobile pendant leur séjour en Chine continentale.

Grâce à ce partenariat, une fois que les utilisateurs auront lié leurs cartes UnionPay physiques ou activé leurs cartes UnionPay numériques dans les portefeuilles participants, ils pourront payer en scannant les codes de paiement Weixin Pay en Chine continentale, leur monnaie nationale étant automatiquement convertie en RMB. À l'avenir, les paiements QR de Weixin seront également accessibles à d'autres portefeuilles alimentés par UnionPay dans la RAS de Macao, dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, dans le Pacifique Sud et dans d'autres régions.

Depuis le lancement du Projet Excellence 2024 en mars, UnionPay a joué activement son rôle central de système de cartes pour promouvoir une collaboration ouverte avec les partenaires de l'industrie et faciliter les paiements pour les visiteurs qui arrivent en Chine continentale. Depuis le mois de juin, les utilisateurs de l'application UnionPay peuvent scanner les différents codes Weixin Pay présentés par les commerçants et effectuer des paiements. Cette nouvelle possibilité d'utiliser des portefeuilles internationaux marque la dernière étape en date de la collaboration entre UnionPay et Weixin Pay en vue d'améliorer l'interopérabilité des paiements.

Ce partenariat reflète les efforts déployés par UnionPay pour favoriser la connectivité avec les différents acteurs du secteur des paiements et accélérer le développement d'un modèle commercial durable. Il offre aux visiteurs internationaux de la Chine continentale davantage d'options et une meilleure expérience de paiement, contribuant ainsi à l'ouverture de la Chine à des normes élevées. En 2018, UnionPay a collaboré avec Weixin Pay et WeChat Pay HK, un portefeuille électronique libellé en HKD, pour offrir la solution de paiement transfrontalier, qui prend en charge la consommation transfrontalière des résidents de Hong Kong chez plus de dizaines de millions de commerçants en Chine continentale.

Ces dernières années, comme UnionPay continue d'améliorer ses offres localisées, un nombre croissant de résidents en dehors de la Chine continentale profitent désormais des services pratiques offerts par les produits de paiement d'UnionPay. En dehors de la Chine continentale, plus de 250 millions de cartes UnionPay ont été émises dans 83 pays et régions, et plus de 200 portefeuilles alimentés par UnionPay ont été lancés dans 36 pays et régions. Ces produits peuvent être utilisés sur le réseau d'acceptation d'UnionPay dans le monde entier.