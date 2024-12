UnionPay International trabaja para facilitar los pagos a los visitantes internacionales en China continental

-UnionPay International trabaja con socios de la industria para facilitar los pagos a los visitantes internacionales en China continental

Más usuarios de los monederos electrónicos con tecnología UnionPay International pueden realizar pagos QR con Weixin en China continental

SHANGHAI, 19 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- El 17 de diciembre, UnionPay International anunció su nueva colaboración con Weixin Pay, que permite a los usuarios de billeteras internacionales que funcionan con UnionPay escanear códigos de pago de Weixin Pay en China continental. Ocho billeteras ahora pueden ofrecer esta función: BoC Pay de Bank of China (Hong Kong), Octopus, PayMe de HSBC y Tap & Go en Hong Kong SAR; Bangkok Bank Mobile Banking y K PLUS de KASIKORNBANK en Tailandia; Naver Pay en Corea del Sur; e ICBC Mobile Banking (ICBC Pay) en Malasia. De esta manera, los visitantes internacionales tendrán acceso a más opciones de pago móvil durante su estancia en China continental.

Con esta asociación, una vez que los usuarios vinculen sus tarjetas UnionPay físicas o activen tarjetas UnionPay digitales en las billeteras participantes, podrán pagar escaneando los códigos de pago de Weixin Pay en China continental, y sus monedas locales se convertirán automáticamente a RMB. En el futuro, los pagos QR de Weixin también estarán habilitados para más billeteras con tecnología UnionPay de Macao SAR, otros países del sudeste asiático, el Pacífico Sur y más regiones.

Desde el lanzamiento del Proyecto Excellence 2024 en marzo, UnionPay ha desempeñado activamente su papel fundamental como sistema de tarjetas para promover la colaboración abierta con socios de la industria y facilitar los pagos a los visitantes que llegan a China continental. A partir de junio, los usuarios de la aplicación UnionPay pudieron escanear los distintos códigos Weixin Pay presentados por los comerciantes y realizar pagos. Esta nueva habilitación con billeteras internacionales marca el último hito en la colaboración UnionPay - Weixin Pay para mejorar la interoperabilidad de los pagos.

Esta asociación refleja los esfuerzos de UnionPay por impulsar conjuntamente la conectividad con diversos actores de la industria de pagos y acelerar el desarrollo de un modelo de negocio sostenible. Ofrece a los visitantes internacionales de China continental más opciones y una mejor experiencia de pago, lo que contribuye aún más a la apertura de alto nivel de China. En 2018, UnionPay trabajó con Weixin Pay y WeChat Pay HK, un monedero electrónico denominado en HKD, para ofrecer la solución de pago transfronterizo, que respalda el consumo transfronterizo de los residentes de Hong Kong en más de decenas de millones de comercios en China continental.

En los últimos años, a medida que UnionPay continúa mejorando sus ofertas localizadas, un número cada vez mayor de residentes fuera de China continental disfrutan ahora de los servicios convenientes que ofrecen los productos de pago de UnionPay. Fuera de China continental, se han emitido más de 250 millones de tarjetas UnionPay en 83 países y regiones, y se han lanzado más de 200 billeteras con tecnología UnionPay en 36 países y regiones. Estos productos se pueden utilizar en la red de aceptación de UnionPay en todo el mundo.