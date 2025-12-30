Urielle wierzy w świetlaną przyszłość

Finansowane przez organizację Education Cannot Wait Centra Szkoleniowe UNICEF dla Dzieci z Dysfunkcją Narządu Wzroku pomagają dzieciom w Republice Środkowoafrykańskiej w pełni wykorzystać swój potencjał

BANGI, Republika Środkowoafrykańska, 30 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Urielle siedzi w klasie, pochłonięta lekturą. Opuszkami palców śledzi skomplikowany wzór wypukłych kropek na papierze przed sobą.

„Straciłam wzrok w wieku trzech lat, ale to mnie nie zniechęciło. Od najmłodszych lat rodzice uczyli mnie niezależności i samodzielności - ciężkiej pracy i podążania za marzeniami" - mówi Urielle.

Urielle stands in front of the Education Cannot Wait-supported Training Centre for Children with Vision Impairments. © UNICEF CAR/Jose Carlos Rodriguez

Pomimo wyzwań, przed którymi stanęła w życiu, 20-latka zawsze mogła liczyć na nieustanne wsparcie rodziców i nauczycieli. Dzięki temu, a także pasji do nauki i opowiadania historii oraz silnej determinacji, Urielle sama kieruje swoją przyszłością.

Od momentu dołączenia do wspieranego przez UNICEF Centrum Szkoleniowego dla Dzieci z Dysfunkcją Narządu Wzroku w swoim rodzinnym mieście Bangui, Urielle i inne dzieci oraz młodzież z dysfunkcją narządu wzroku uczą się czytać brajlem i mają dostęp do edukacji - w wielu przypadkach po raz pierwszy w życiu.

Centrum jest jednym z trzech finansowanych przez organizację Education Cannot Wait (ECW) w stolicy Bangui - utworzonych w celu zapewnienia dostosowanych możliwości nauki dla dziewcząt i chłopców z dysfunkcją narządu wzroku w Republice Środkowoafrykańskiej. Centra te pomagają uczniom w nabywaniu umiejętności czytania brajlem i pisania, osiąganiu dobrych wyników zgodnie z krajowym programem nauczania oraz wspierają ich w podjęciu nauki w szkołach ogólnodostępnych.

Każdego ranka specjalny szkolny tuk-tuk zatrzymuje się przed domem Urielle i zabiera ją do Centrum Szkoleniowego. Kursy są prowadzone przez nauczycieli z dysfunkcją narządu wzroku, wspomaganych przez nauczycieli widzących, przy użyciu pomocy dydaktycznych w alfabecie Braille'a.

Centrum realizuje standardowy program nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. To właśnie tam Urielle nauczyła się czytać i pisać alfabetem Braille'a. Te kluczowe umiejętności otworzyły przed nią nowe możliwości. „Uwielbiam dzielić się z ludźmi historiami, zwłaszcza tymi dotyczącymi zagadnień społecznych. Moim ulubionym przedmiotem są nauki społeczne, ponieważ lubię słuchać o tym, jak żyją ludzie na całym świecie, jak się komunikują i jak radzą sobie z wyzwaniami" - mówi nastolatka.

Chociaż Urielle obecnie świetnie radzi sobie w szkole, droga do edukacji nie była łatwa w społeczeństwie, w którym nadal istnieje piętno związane z niepełnosprawnością. Urielle wspomina: „Niektórzy sąsiedzi, a nawet krewni, mówili mi, że jestem bezużyteczna i bardziej nadaję się do prac domowych niż do szkoły. Ale dzięki nieustannemu wsparciu rodziców nauczyłam się ignorować te głosy".

Urielle nie zwraca uwagi na krytyków - rozumie, jak wielką rolę odgrywa edukacja w poszerzaniu jej horyzontów i budowaniu przyszłości, jakiej dla siebie pragnie. „Im więcej się uczę, tym więcej historii pojawia się w mojej głowie. Dlatego jestem zdecydowana zostać dziennikarką" - mówi.

Centrum prowadzi również kursy szkolenia zawodowego umożliwiające zdobycie nowych umiejętności. Byli uczniowie wykorzystali te nowe umiejętności, aby znaleźć zatrudnienie, a niektórzy z nich zostali nawet urzędnikami państwowymi.

Republika Środkowoafrykańska jest jednym z najtrudniejszych miejsc na świecie z punktu widzenia dzieci. Konflikty, przemoc, wysiedlenia i klęski żywiołowe nadal mają ogromny wpływ na sytuację w tym kraju. Lata niestabilności przyczyniły się do załamania i tak już ograniczonych usług, co spowodowało, że w wielu regionach dostęp do edukacji jest bardzo ograniczony lub wręcz nie istnieje. Tam, gdzie szkoły są otwarte, często brakuje wykwalifikowanych i przeszkolonych nauczycieli, materiałów dydaktycznych i budynków o solidnej konstrukcji i w dobrym stanie technicznym.

Dla osób niepełnosprawnych, takich jak Urielle, sytuacja jest jeszcze trudniejsza. Stygmatyzacja i uprzedzenia wobec dzieci ze „specjalnymi potrzebami" są nadal zbyt powszechne, co często powoduje, że rodziny ukrywają swoje niepełnosprawne dzieci, odcinając je od rówieśników i szerszej społeczności, w tym szkół. Na szczęście rodzice Urielle potrafili dostrzec nieograniczony potencjał swojej córki.

Jako globalny fundusz na rzecz edukacji w sytuacjach kryzysowych i przedłużających się kryzysach w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, ECW od 2017 r. wspiera partnerów takich jak UNICEF w Republice Środkowoafrykańskiej - finansując programy mające na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji w bezpiecznych środowiskach edukacyjnych, wzmocnienie krajowych i lokalnych systemów edukacyjnych, wsparcie nauczycieli oraz zapewnienie ukierunkowanego wsparcia dla dziewcząt i dzieci niepełnosprawnych.

Dzisiaj Urielle nie zadowala się byciem tylko znakomitą uczennicą. „Chcę też zostać paraolimpijką. Trenuję trzy razy w tygodniu biegi długodystansowe!" - mówi.

Do tego dnia Urielle planuje nadal się uczyć i opowiadać historie, aby inspirować osoby w swoim otoczeniu. Z szerokim uśmiechem mówi: „Opowiadanie historii to moja pasja. Wiem, że droga jest długa i do studiów pozostało mi jeszcze co najmniej sześć lat. Jednak pewnego dnia będę miała własną audycję radiową!".

Aspiracje Urielle nie znają granic, a jej osiągnięcia są świadectwem potencjału wszystkich dzieci, które otrzymują edukację, zasoby i wsparcie potrzebne do rozwoju.

