Urielle si predstavuje svetlú budúcnosť
Dec 30, 2025, 10:28 ET
Vzdelávacie centrá pre deti so zrakovým znevýhodnením UNICEF financované fondom Education Cannot Wait umožňujú deťom v Stredoafrickej republike dosiahnuť svoj plný potenciál.
BANGUI, Stredoafrická republika, 30. december 2025 /PRNewswire/ – Urielle sedí v triede, zahĺbená do čítania. Končekmi prstov obkresľuje zložitý vzor vyvýšených bodiek na papieri pred sebou.
„O zrak som prišla, keď som mala tri roky, ale to ma nezastavilo. Od útleho veku ma rodičia učili ako byť nezávislá a samostatná – tvrdo pracovať a ísť si za svojimi snami," hovorí Urielle.
Napriek výzvam, ktorým v živote táto 20-ročná dievčina čelila, vždy sa jej dostávalo neochvejnej podpory od rodičov a učiteľov. Vďaka tomu, s vášňou pre učenie sa a rozprávanie príbehov, ako aj pevnému odhodlaniu, Urielle preberá zodpovednosť za svoju vlastnú budúcnosť.
Odkedy začala Urielle a ďalšie deti a mládež so zrakovým znevýhodnením navštevovať vzdelávacie centrum pre deti so zrakovým znevýhodnením, ktoré podporuje UNICEF, učia sa vo svojom rodnom meste Bangui čítať Braillovo písmo a majú prístup k vzdelávaniu – v mnohých prípadoch vôbec prvýkrát.
Ide o jedno z troch centier financovaných fondom Education Cannot Wait (ECW) v hlavnom meste Bangui – bolo zriadené s cieľom poskytovať prispôsobené vzdelávacie príležitosti dievčatám a chlapcom so zrakovým znevýhodnením v Stredoafrickej republike. Tieto centrá pomáhajú študentom rozvíjať zručnosti v Braillovom písme a gramotnosti, dobrú úroveň schopností podľa národných vzdelávacích osnov a podporujú ich, aby sa nakoniec mohli zaradiť do bežných škôl.
Každé ráno zastaví pred domom Urielle tuk-tuk zo špeciálnej školy a odvezie ju do vzdelávacieho centra. Kurzy vyučujú učitelia so zrakovým znevýhodnením, ktorým asistujú vidiaci učitelia, s využitím učebných pomôcok v Braillovom písme.
Centrum sa riadi štandardnými učebnými osnovami Ministerstva národného školstva. Urielle sa tu naučila čítať a písať v Braillovom písme. Tieto kľúčové zručnosti v nej odomkli novú vášeň. „Rada sa s ľuďmi delím o príbehy, najmä o spoločenských problémoch. Mojím obľúbeným predmetom je spoločenská veda – pretože rada počúvam o tom, ako žijú ľudia po celom svete, ako komunikujú a čelia výzvam," hovorí tínedžerka.
Hoci sa Urielle dnes v škole darí, jej cesta k vzdelaniu v spoločnosti, kde ľudia so zdravotným znevýhodnením stále čelia stigme, nebola jednoduchá. Urielle si spomína: „Niektorí susedia a dokonca aj príbuzní mi hovorili, že som nanič, že sa lepšie hodím na domáce práce ako do školy. Ale vďaka neochvejnej podpore mojich rodičov som sa naučila tieto hlasy ignorovať."
Urielle si nevšíma neprajníkov a chápe silu vzdelania pri rozširovaní svojich obzorov a rozvíjaní budúcnosti, po akej túži. „Čím viac sa učím, tým viac príbehov sa mi v mysli odvíja. Preto som odhodlaná stať sa novinárkou," hovorí.
Centrum tiež organizuje kurzy odbornej prípravy na rozvoj zručností. Bývalí študenti využili tieto nové zručnosti na získanie zamestnania a niektorí dokonca vstúpili do štátnej služby.
Stredoafrická republika je pre deti jedným z najdrsnejších miest na svete. Konflikty, násilie, vysídľovanie a prírodné katastrofy sa naďalej na krajine ťažko podpisujú. Roky nestability prispeli k rozpadu už aj tak obmedzených služieb, čo spôsobilo v mnohých častiach krajiny veľmi obmedzený alebo chýbajúci prístup k vzdelaniu. Tam, kde sú školy otvorené, často chýbajú kvalifikovaní a vyškolení učitelia, učebné materiály a spoľahlivé stavebné konštrukcie.
Pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ako je Urielle, je situácia ešte náročnejšia. Stigma a predsudky voči deťom so „špeciálnymi potrebami" sú stále príliš rozšírené. Rodiny kvôli tomu deti so zdravotným znevýhodnením často skrývajú – odopierajú im prístup k rovesníkom a širšej komunite vrátane škôl. Rodičia Urielle našťastie dokázali rozpoznať nekonečný potenciál svojej dcéry.
Ako globálny fond pre vzdelávanie v núdzových situáciách a dlhotrvajúcich krízach v rámci Organizácie Spojených národov podporuje ECW partnerov ako je UNICEF v Stredoafrickej republike od roku 2017. Financuje programy na zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu v ochrannom vzdelávacom prostredí, posilňuje národné a miestne vzdelávacie systémy, podporuje učiteľov a poskytuje cielenú podporu dievčatám aj deťom so zdravotným znevýhodnením.
Dnes sa Urielle neuspokojí len s tým, že je skvelou študentkou. „Chcem sa stať aj paralympijskou športovkyňou. Trikrát týždenne trénujem beh na dlhé trate!" hovorí.
Dovtedy Urielle plánuje pokračovať v učení sa a rozprávaní príbehov, aby inšpirovala svoje okolie. So širokým úsmevom hovorí: „Rozprávanie príbehov je moja vášeň. Viem, že cesta je dlhá a potrvá ešte minimálne šesť rokov, kým budem môcť ísť na univerzitu. Ale aj tak, jedného dňa budem mať vlastnú rozhlasovú reláciu!"
Jej ambície nepoznajú hraníc – a jej úspechy sú dôkazom potenciálu všetkých detí, keď majú prístup k vzdelaniu, zdrojom a podpore, ktoré potrebujú na to, aby prosperovali.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2852551/Education_Cannot_Wait_Screenshot_2025_12_29_at_4_33_12_PM.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1656121/Education_Cannot_Wait_Logo.jpg
