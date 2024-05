SINGAPURA, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Foundation orgulhosamente anuncia sua parceria com a Teach For Malaysia (TFM) para capacitar as comunidades indígenas Orang Asli na Malásia por meio da educação. Esta colaboração reforça a missão da Vantage Foundation de destacar os desafios invisíveis enfrentados pelas comunidades marginalizadas em todo o mundo.

A Vantage Foundation oferecerá apoio estratégico às iniciativas da TFM que abordam os desafios educacionais dos alunos Orang Asli, com o objetivo de conscientizar e capacitar para que alcancem seu pleno potencial.

Vantage Foundation e Teach For Malaysia unem forças para capacitar crianças indígenas por meio da educação

"Nossa parceria com a Teach For Malaysia destaca nosso compromisso com a educação inclusiva e com a capacitação de comunidades marginalizadas, especialmente os Orang Asli, para que possam prosperar", disse Steven Xie, diretor executivo da Vantage Foundation.

A experiência da TFM no recrutamento, formação e apoio a professores está alinhada com a missão da Vantage Foundation de promover a mobilidade social e a educação inclusiva. Juntos, elas pretendem quebrar barreiras sistêmicas e capacitar a comunidade Orang Asli.

"Estamos animados em colaborar com a Vantage Foundation para capacitar nossos filhos por meio da educação", disse Fam Li Ying, diretor de crescimento da Teach For Malaysia. "Juntos, esperamos concretizar a visão de que todas as crianças na Malásia terão acesso a uma educação de qualidade."

Um exemplo impactante é Shawn Stanly, professor de uma escola em Banun. Os métodos de ensino inovadores de Shawn criam um ambiente de aprendizagem envolvente onde a imaginação prospera e os sonhos tomam forma. Sua abordagem preenche a lacuna entre os alunos e conceitos desconhecidos, promovendo o amor pelo aprendizado.

Por exemplo, Shawn cativou seus alunos ao transformar a sala de aula no interior de um avião. Inspirado pelo desejo de um estudante de viajar de avião, Shawn criou uma "simulação de voo" para ampliar seus horizontes. Apesar dos recursos limitados, Shawn se vestiu de piloto e transformou a sala de aula em uma cabine de avião, completa com um projetor de janela improvisado. Usando um megafone, ele guiou seus alunos fascinados por uma viagem virtual na Air Banun até destinos como Paris e os Himalaias, compartilhando fatos fascinantes ao longo do caminho.

"Essa experiência abriu suas mentes para o mundo além de sua vila", reflete Shawn, com sua paixão pelo ensino evidente. "Não é apenas um trabalho, é uma vocação", acrescenta com um sorriso, demonstrando seu compromisso de capacitar as comunidades Orang Asli através da educação.

A parceria entre a Vantage Foundation e a Teach For Malaysia marca um avanço significativo em direção à equidade educacional e à justiça social na Malásia. Através da colaboração e experiência, elas pretendem transformar a vida dos estudantes Orang Asli em todo o país.

Descubra mais sobre as iniciativas da Teach For Malaysia em https://teachformalaysia.org/

Sobre a Vantage Foundation

A Vantage Foundation é uma organização de caridade independente lançada no McLaren Technology Centre no Reino Unido com o apoio da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e da equipe NEOM McLaren Extreme E em 2023. Para obter mais informações, visite www.vantage.foundation

