La Fondation Vantage et Teach For Malaysia unissent leurs forces pour donner aux enfants autochtones les moyens d'agir grâce à l'éducation

SINGAPOUR, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Vantage est fière d'annoncer son partenariat avec Teach For Malaysia (TFM) pour donner aux communautés indigènes d'Orang Asli en Malaisie les moyens d'agir grâce à l'éducation. Cette collaboration souligne la mission de la Fondation Vantage, qui consiste à mettre en lumière les défis invisibles auxquels sont confrontées les communautés marginalisées dans le monde entier.

Vantage Foundation and Teach For Malaysia join forces to empower indigenous children through education

La Fondation Vantage offrira un soutien stratégique aux initiatives de TFM destinées à relever les défis éducatifs des étudiants d'Orang Asli, afin de les sensibiliser et de leur permettre d'atteindre leur plein potentiel.

« Notre partenariat avec Teach For Malaysia souligne notre engagement en faveur de l'éducation inclusive et de l'autonomisation des communautés marginalisées, en particulier l'Orang Asli, pour qu'elles prospèrent », a déclaré Steven Xie, directeur exécutif de la Fondation Vantage.

L'expertise de TFM en matière de recrutement, de formation et de soutien aux enseignants s'inscrit dans la mission de la Fondation Vantage de promouvoir la mobilité sociale et l'éducation inclusive. Ensemble, ils essaient d'éliminer les obstacles systémiques et d'autonomiser la communauté d'Orang Asli.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Fondation Vantage pour renforcer l'autonomie de nos enfants grâce à l'éducation, a déclaré Fam Li Ying, directrice de la croissance chez Teach For Malaysia. Ensemble, nous espérons concrétiser la vision selon laquelle tous les enfants de Malaisie auront accès à une éducation de qualité. »

Shawn Stanly, enseignant dans une école de Banun, en est un exemple frappant. Les méthodes d'enseignement innovantes de Shawn créent un environnement d'apprentissage immersif où l'imagination joue un rôle important et où les rêves se concrétisent. Son approche comble le fossé entre les étudiants et les concepts peu familiers, ce qui stimule l'amour de l'apprentissage.

Par exemple, Shawn a captivé ses élèves en transformant la salle de classe en avion. Inspiré par le souhait d'un étudiant à prendre l'avion, Shawn a créé une « simulation de vol » pour élargir leurs horizons. Malgré des ressources limitées, Shawn s'est déguisé en pilote et a transformé la salle de classe en cockpit d'avion, avec un projecteur de fenêtre de fortune. À l'aide d'un porte-voix, il a guidé ses étudiants hypnotisés dans un voyage virtuel sur Air Banun vers des destinations comme Paris et l'Himalaya, partageant des faits fascinants en cours de route.

« Cette expérience leur a ouvert l'esprit au monde en dehors de leur village, a expliqué Shawn, dont la passion pour l'enseignement est évidente. Ce n'est pas seulement un emploi, c'est une vocation », a-t-il ajouté avec le sourire, soulignant son engagement à donner aux communautés d'Orang Asli les moyens d'agir grâce à l'éducation.

Le partenariat entre la Fondation Vantage et Teach For Malaysia marque une avancée significative vers l'équité éducative et la justice sociale en Malaisie. Grâce à leur collaboration et à leur expertise, ils essaient de transformer la vie des étudiants d'Orang Asal à l'échelle nationale.

Pour en savoir plus sur les initiatives de Teach For Malaysia, consultez le site https://teachformalaysia.org/

À propos de la Fondation Vantage

La Fondation Vantage est une organisation caritative indépendante lancée au Centre technologique McLaren au Royaume-Uni avec le soutien de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et de l'équipe NEOM McLaren Extreme E en 2023. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.vantage.foundation