Organizacje Vantage Foundation i Teach For Malaysia łączą siły aby umocnić pozycję dzieci z rdzennych społeczności poprzez edukację

SINGAPUR, 21 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- Vantage Foundation ma zaszczyt ogłosić inaugurację partnerstwa z Teach For Malaysia (TFM) ukierunkowanego na umocnienie pozycji rdzennych społeczności Orang Asli w Malezji poprzez edukację. Współpraca ta podkreśla wagę misji Vantage Foundation polegającej na zwróceniu uwagi opinii publicznej na niedostrzegalne wyzwania, przed którymi stoją członkowie marginalizowanych społeczności na całym świecie.

Vantage Foundation zapewni strategiczne wsparcie dla inicjatyw podejmowanych przez TFM w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów ze społeczności Orang Asli. Celem tych działań jest podnoszenie świadomości i zapewnienie uczniom mocnej pozycji do wykorzystania ich pełnego potencjału.

„Nasze partnerstwo z Teach For Malaysia podkreśla nasze zaangażowanie w edukację pozbawioną wykluczenia i umacnianie pozycji marginalizowanych społeczności, w szczególności Orang Asli, aby mogły się rozwijać" - powiedział Steven Xie, dyrektor wykonawczy Vantage Foundation.

Doświadczenie organizacji TFM w zakresie rekrutacji, szkolenia i wspierania nauczycieli jest spójne z misją Vantage Foundation ukierunkowaną na promowanie mobilności społecznej i edukację pozbawioną wykluczenia. Ich wspólnym celem jest eliminacja barier systemowych i umocnienie pozycji społeczności Orang Asli.

„Jesteśmy zachwyceni współpracą z Vantage Foundation, ponieważ daje nam to możliwość upodmiotowienia naszych dzieci poprzez edukację - powiedziała Fam Li Ying, dyrektor ds. rozwoju w Teach For Malaysia. - Wspólnie mamy nadzieję na realizację naszej wizji, zgodnie z którą wszystkie dzieci w Malezji uzyskają dostęp do wysokiej jakości kształcenia".

Jednym z inspirujących przykładów jest Shawn Stanly, nauczyciel ze szkoły w Banun. Innowacyjne metody nauczania Shawna tworzą atrakcyjne warunki do nauki, gdzie wyobraźnia kwitnie a marzenia nabierają realnych kształtów. Jego podejście likwiduje bariery, jakie istnieją pomiędzy uczniami i nieznanymi im pojęciami, promując zamiłowanie do nauki.

Na przykład, Shawn urzekł swoich uczniów przekształcając klasę lekcyjną w pokład samolotu. Inspirując się tęsknotą uczniów za doświadczeniem podróży samolotem, Shawn stworzył „symulację lotu" aby poszerzyć ich horyzonty. Pomimo ograniczonych zasobów, Shawn założył mundur pilota i zmienił salę lekcyjną w kokpit samolotu, wyposażony w projektor pełniący funkcję prowizorycznego okna. Korzystając z megafonu, zabrał oczarowanych uczniów w wirtualną podróż liniami lotniczymi „Air Banun" do takich miejsc jak Paryż czy Himalaje, opowiadając im po drodze wiele ciekawych rzeczy.

„To doświadczenie otworzyło ich umysły na świat poza ich wioską - wspomina Shawn, pokazując wyraźnie swoją pasję do nauczania. - To nie praca, to powołanie" - dodał z uśmiechem, podkreślając swoje zaangażowanie w umacnianie pozycji społeczności Orang Asli poprzez edukację.

Partnerstwo Vantage Foundation i Teach For Malaysia jest ogromnym krokiem naprzód w kierunku równych szans edukacyjnych i sprawiedliwości społecznej w Malezji. Poprzez współpracę i wymianę wiedzy, ich celem jest zmiana życia uczniów Orang Asli w całym kraju.

Szczegółowe informacje na temat inicjatyw Teach For Malaysia znajdują się na stronie https://teachformalaysia.org/ .

