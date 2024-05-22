Vantage Foundation и Teach For Malaysia продвигают образование детей коренных народностей

СИНГАПУР, 22 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Фонд Vantage Foundation с гордостью объявляет о партнерстве с организацией Teach For Malaysia (TFM) для расширения прав и возможностей коренных общин оранг-асли в Малайзии посредством образования. Это сотрудничество подкрепляет миссию Vantage Foundation — привлечь внимание к невидимым проблемам, с которыми сталкиваются маргинализированные сообщества во всем мире.

Vantage Foundation and Teach For Malaysia join forces to empower indigenous children through education

Vantage Foundation будет оказывать стратегическую поддержку инициативам TFM, направленным на решение образовательных проблем детей из общин оранг-асли с целью повышения осведомленности и расширения их возможностей для полной реализации своего потенциала.

«Наше партнерство с Teach For Malaysia подчеркивает нашу приверженность инклюзивному образованию и расширению возможностей маргинализированных сообществ, особенно оранг-асли, для обеспечения их процветания», — сказал Стивен Се (Steven Xie), исполнительный директор Vantage Foundation.

Опыт TFM по набору, обучению и поддержке учителей отвечает миссии Vantage Foundation по продвижению социальной мобильности и инклюзивного образования. Вместе они стремятся преодолеть системные барьеры и расширить возможности сообщества оранг-асли.

«Мы рады сотрудничеству с Vantage Foundation, которое поможет нам расширить возможности наших детей посредством образования, — поделился Фам Ли Ин (Fam Li Ying), директор по развитию Teach For Malaysia. — Вместе мы надеемся воплотить в жизнь мечту о том, чтобы все дети в Малайзии имели доступ к качественному образованию».

Одним из ярких примеров является Шон Стэнли (Shawn Stanly), учитель школы в Бануне (Banun). Инновационные методы обучения Шона создают захватывающую образовательную среду, которая помогает развивать воображение и воплощать в жизнь мечты. Его подход позволяет преодолеть разрыв между учащимися и незнакомыми понятиями, прививая детям любовь к учебе.

Например, Шон поразил воображение своих учеников, превратив класс в салон самолета. Вдохновленный мечтой одного из учеников испытать авиаперелет, Шон создал «авиасимулятор», чтобы расширить кругозор детей. Несмотря на ограниченные ресурсы, Шон переоделся в пилота и превратил класс в кабину самолета, оборудовав ее импровизированным окном-проектором. Используя громкоговоритель, он провел для своих завороженных учеников виртуальное путешествие на Air Banun в Париж и Гималаи, попутно делясь интересными фактами.

«Этот опыт открыл им глаза на мир за пределами их деревни», — рассказывает Шон с нескрываемым энтузиазмом. «Это не просто работа, это призвание», — добавляет он с улыбкой, подтверждая свое стремление к расширению прав и возможностей общин оранг-асли посредством образования.

Партнерство Vantage Foundation и Teach For Malaysia знаменует собой значительный шаг в направлении образовательного равенства и социальной справедливости в Малайзии. Опираясь на сотрудничество и опыт, они намерены изменить жизнь учащихся из общин оранг-асли во всей стране.

Более подробную информацию об инициативах Teach For Malaysia можно получить на веб-сайте https://teachformalaysia.org/

О фонде Vantage Foundation

Vantage Foundation — независимая благотворительная организация, созданная в McLaren Technology Centre в Великобритании при поддержке Комиссариата ООН по делам беженцев (UN Refugee Agency) (УВКБ ООН) и команды Neom McLaren Extreme E в 2023 году. За дополнительной информацей обращайтесь на веб-сайт www.vantage.foundation

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2416920/Vantage_Foundation_Teach_For_Malaysia_join_forces_empower_indigenous_children.jpg

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