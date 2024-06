Vantage Markets brilha como o patrocinador diamante na Money Expo Colômbia 2024

PORT VILA, Vanuatu, 24 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Vantage Markets ("Vantage"), corretora líder multimercado, tem o prazer de anunciar a conclusão de sua participação e patrocínio na Money Expo Colômbia 2024, ocorrida a 15 e 16 de maio no prestigioso Agora Bogotá, Centro de Convenciones.

O evento reuniu especialistas de finanças, traders e líderes do setor de todo o mundo.

Vantage Markets brilha como patrocinador diamante na Money Expo Colombia 2024 (PRNewsfoto/Vantage)

A Money Expo Colômbia 2024 é um encontro pioneiro de traders, apresentando corretoras, investidores e instituições financeiras à comunidade dinâmica de traders e investidores. O evento serve como plataforma de networking, discussão de tendências de mercado e engajamento com marcas líder de finanças através de exibições, sessões educativas e workshops ministrados por especialistas do setor.

Como patrocinador diamante, a Vantage exibiu suas ofertas para traders individuais e os programas de parceria do Vantage Partners no stand 5, próximo à cafeteria. O stand atraiu significativa atenção e interesse com as soluções inovadoras de trading da Vantage e uma campanha popular de sorteio.

Um destaque foi a apresentação de Alejandro Zelniker, Estrategista de Negócios de Afiliados para a Vantage LATAM, sobre "Como dejar de perder dinero en el Trading" ("Como parar de perder dinheiro no trading"). Sua palestra teve a presença de muitas pessoas e recebeu vários elogios pelos conselhos práticos e dicas estratégicas, voltados para ajudar traders a otimizar o seu desempenho e alcançar maior sucesso nos mercados.

Além disso, a Vantage Markets teve a honra de receber o prêmio "Melhor Corretora Regulada" no evento, destacando o seu compromisso com a excelência e os padrões do setor.

"Estamos extremamente felizes em fazer parte da Money Expo Colômbia 2024 como patrocinadores diamante", disse Alejandro. "A nossa presença neste evento destaca o nosso compromisso com o mercado e a nossa dedicação em oferecer soluções de trading de ponta e suporte aos nossos clientes e parceiros. A exposição se revelou uma plataforma excelente de engajamento com traders e especialistas do setor, e estamos animados com as novas relações e oportunidades que surgiram".

A Vantage continua expandindo a sua presença no mercado, oferecendo tecnologia de última geração, condições de trading competitivas e excepcional serviço de cliente. A participação da empresa na Money Expo Colômbia reforça a sua posição como líder em confiança e inovação no setor de serviços financeiros.

Para obter mais informações sobre a Vantage Markets e as suas ofertas, acesse VantageMarkets.com

Sobre a Vantage

A Vantage Markets (ou Vantage) é uma corretora multimercado que proporciona aos clientes acesso a um serviço ágil e poderoso para a negociação de produtos de Contratos por Diferença (CFDs), incluindo Forex, Commodities, Índices, Ações, ETFs e Títulos.

Com mais de 13 anos de experiência no mercado, a Vantage transcende o papel de uma corretora, disponibilizando um ecossistema de trading confiável, um premiado aplicativo para celulares e uma plataforma fácil de usar, que capacita os clientes a aproveitar as oportunidades de trading. Baixe o aplicativo Vantage na App Store ou no Google Play.

negocie com mais inteligência @vantage

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2429669/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/4742592/Vantage_Logo.jpg

FONTE Vantage