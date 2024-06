PORT VILA, Vanuatu, 24 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets ("Vantage"), corredor multiactivo líder, se complace en anunciar la exitosa conclusión de su participación y patrocinio en Money Expo Colombia 2024, que se celebró del 15 al 16 de mayo en el prestigioso Centro de Convenciones, Ágora Bogotá.

El evento reunió a líderes de la industria, operadores y expertos financieros de todo el mundo.

Vantage Markets brilla como Patrocinador Diamante en Money Expo Colombia 2024 (PRNewsfoto/Vantage)

Money Expo Colombia 2024 es un encuentro de primer nivel que reúne a operadores, corredores introductores, inversionistas, instituciones financieras y corredores dentro de la dinámica comunidad del trading y la inversión. El evento sirve como plataforma fundamental para establecer contactos, aprender sobre las tendencias del mercado y relacionarse con las principales marcas financieras a través de exposiciones, sesiones educativas y talleres dirigidos por expertos de la industria.

Como patrocinador diamante, Vantage presentó sus ofertas de negociación minorista y sus programas de asociación como Vantage Partners en el stand 5, cerca de la cafetería. El stand atrajo gran atención y entusiasmo con las innovadoras soluciones de negociación de Vantage y una popular campaña de sorteo.

Cabe destacar la ponencia de Alejandro Zelniker, estratega comercial de afiliados de Vantage LATAM, sobre "Cómo dejar de perder dinero en el trading" ("How to Stop Losing Money in Trading"). Su sesión fue muy concurrida y recibió grandes elogios por sus consejos prácticos e ideas estratégicas, destinadas a ayudar a los operadores a optimizar su rendimiento y lograr un éxito potencialmente mayor en los mercados.

Además, Vantage Markets fue galardonado con el premio al "Mejor Corredor Regulado" en el evento, destacando su compromiso con la excelencia y los estándares de la industria.

"Estamos encantados de haber sido parte de Money Expo Colombia 2024 como patrocinador diamante", afirmó Alejandro. "Nuestra presencia en este evento subraya nuestro compromiso con el mercado y nuestra dedicación a proporcionar soluciones de negociación de primer nivel y apoyo a nuestros clientes y socios. La exposición proporcionó una excelente plataforma para entablar relaciones con operadores y profesionales del sector, estamos entusiasmados con las nuevas relaciones y oportunidades que han surgido".

Vantage sigue ampliando su presencia en el mercado, ofreciendo tecnología punta, condiciones de negociación competitivas y un excepcional servicio de atención al cliente. La participación de la compañía en Money Expo Colombia refuerza su posición como líder innovador y de confianza en la industria de servicios financieros.

Para más información sobre Vantage Markets y sus ofertas, visite VantageMarkets.com

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un corredor multiactivos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para negociar Contratos por Diferencia (CFD, por sus siglas en inglés), incluyendo Divisas, Materias Primas, Índices, Acciones, ETF y Bonos.

Con más de 13 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el papel de corredor, proporcionando un ecosistema de negociación de confianza, una aplicación de operaciones móvil galardonada, y una plataforma de operaciones fácil de usar, que permite a los clientes aprovechar las oportunidades para operar. Descargue Vantage App en App Store o Google Play.

