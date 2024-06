Vantage Markets brille en tant que sponsor diamant au salon Money Expo Colombia 2024

PORT VILA, Vanuatu, 24 juin 2024 /PRNewswire/ -- Vantage Markets (« Vantage »), un courtier multiactif de premier plan, a le plaisir d'annoncer la conclusion fructueuse de sa participation et de son parrainage du salon Money Expo Colombia 2024, qui s'est tenu du 15 au 16 mai au prestigieux Agora Bogotá, Centro de Convenciones.

L'événement a réuni des leaders de l'industrie, des traders et des experts financiers du monde entier.

Vantage Markets Shines as Diamond Sponsor at Money Expo Colombia 2024

Money Expo Colombia 2024 est un rassemblement de premier plan réunissant des traders, des courtiers introducteurs, des investisseurs, des institutions financières et des courtiers issus de la communauté dynamique du trading et de l'investissement. L'événement constitue une plateforme essentielle pour réseauter, s'informer sur les tendances du marché et nouer des contacts avec les plus grandes marques financières au travers d'expositions, de sessions éducatives et d'ateliers animés par des experts de l'industrie.

En tant que sponsor diamant, Vantage a présenté ses offres de trading de détail et ses programmes de partenariats sous l'égide de Vantage Partners au stand 5, près de l'espace cafétéria. Le stand a attiré beaucoup d'attention et suscité l'enthousiasme grâce aux solutions de trading innovantes de Vantage et à une campagne de tirage au sort populaire.

L'un des temps forts a été le discours d'ouverture d'Alejandro Zelniker, stratège commercial pour les affiliés de Vantage en Amérique latine, sur le thème « Comment cesser de perdre de l'argent en trading ». Sa session a attiré de nombreux participants et a été très appréciée pour ses conseils pratiques et ses idées stratégiques, visant à aider les traders à optimiser leurs performances et à atteindre un succès potentiellement plus important sur les marchés.

En outre, Vantage Markets a reçu le prix du « Meilleur courtier réglementé » lors de l'événement, soulignant son engagement en faveur de l'excellence et des normes de l'industrie.

« Nous sommes ravis d'avoir participé au salon Money Expo Colombia 2024 en tant que sponsor diamant, a déclaré Alejandro Zelniker. Notre présence à cet événement souligne notre engagement sur le marché et notre détermination à fournir des solutions de trading et un soutien de premier ordre à nos clients et partenaires. L'exposition a constitué une excellente plateforme pour interagir avec les traders et les professionnels de l'industrie, et nous sommes ravis des nouvelles relations et opportunités qui ont émergé. »

Vantage continue d'étendre sa présence sur le marché, en offrant une technologie de pointe, des conditions de trading compétitives et un service client exceptionnel. La participation de l'entreprise à Money Expo Colombia renforce sa position de leader de confiance innovant dans le secteur des services financiers.

À propos de Vantage

Vantage (ou Vantage) est un courtier multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de contrats de différence (CFD), dont le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB.

Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché, Vantage transcende le rôle de courtier en fournissant un écosystème de trading fiable, une application mobile de trading primée, et une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir les opportunités de trading.

