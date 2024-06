Vantage Markets Jadi "Diamond Sponsor" di Ajang Money Expo Colombia 2024

Money Expo Colombia 2024 adalah ajang terkemuka bagi kalangan trader. Ajang ini memperkenalkan pialang, investor, dan lembaga keuangan, dengan komunitas investasi trading dan investasi. Maka, ajang ini menjadi platform untuk memperluas jejaring, mempelajari tren pasar, serta mengeksplorasi berbagai merek ternama di sektor keuangan lewat pameran, sesi edukasi, serta lokakarya yang dibawakan pakar-pakar industri.

Sebagai diamond sponsor, Vantage memamerkan layanan retail trading dan program kemitraan Vantage Partners di stan pameran 5 yang berdekatan dengan coffee lounge. Stan pameran Vantage menarik perhatian luas berkat solusi trading Vantage yang inovatif, serta sesi undian berhadiah.

Salah satu sesi acara penting menampilkan Alejandro Zelniker, Affiliates Business Strategist, Vantage LATAM, yang menyampaikan presentasi berjudul "Como dejar de perder dinero en el Trading" ("How to Stop Losing Money in Trading"). Sesi ini dihadiri banyak pengunjung, bahkan mendapatkan pujian berkat saran praktis dan analisis strategis tentang cara-cara yang dapat ditempuh trader untuk mengoptimalkan kinerja dan meraih kesuksesan yang lebih besar.

Ditambah lagi, Vantage Markets berhasil meraih penghargaan "Best Regulated Broker" di ajang ini. Lewat penghargaan tersebut, Vantage semakin berkomitmen mencapai keunggulan dan standar industri.

"Kami gembira berpartisipasi di Money Expo Colombia 2024 sebagai diamond sponsor," kata Alejandro. "Partisipasi kami mencerminkan komitmen dan dedikasi Vantage menyediakan solusi trading terbaik, serta mendukung klien dan mitra. Maka, pameran ini telah menjadi sarana berinteraksi dengan trader dan praktisi industri. Kami turut berbahagia atas berbagai koneksi dan peluang baru yang terwujud di ajang tersebut."

Vantage terus berekspansi, menawarkan teknologi mutakhir, serta layanan trading yang kompetitif, dan layanan pelanggan terbaik. Partisipasi di Money Expo Colombia semakin memperkuat status Vantage sebagai pemimpin industri tepercaya dan inovatif di industri jasa keuangan.

Informasi lebih lanjut tentang Vantage Markets dan layanannya tersedia di VantageMarkets.com.

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage Markets) adalah broker multiaset berskala global yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk melakukan trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 13 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan ekosistem trading aset yang tepercaya, aplikasi "mobile trading" yang sukses memenangkan penghargaan, serta platform trading yang mudah dipakai agar klien dapat menangkap peluang trading aset. Anda dapat mengunduh Aplikasi Vantage di App Store atau Google Play.

