VAPORESSO mantém o movimento focado nas pessoas para aproximar o mundo por meio de iniciativas culturais de 10º aniversário

SHENZHEN, China, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- Impulsionada pela inovação, a VAPORESSO oferece produtos de ponta enquanto constrói uma conexão humanística com usuários ao redor do mundo. Comemorando seu 10º aniversário, a marca lançou duas iniciativas inovadoras — VAPORESSO MEET e a World Hyper-Tour — para celebrar esse marco e compartilhar sua filosofia centrada nas pessoas.

Conectando presencialmente, compartilhando momentos autênticos

Na primeira metade do ano, a VAPORESSO realizou diversos eventos VAPORESSO MEET em várias cidades, reunindo parceiros de canal, proprietários de lojas e usuários para romper barreiras e promover um diálogo direto. Os participantes não apenas tiveram acesso antecipado a novos produtos, como também compartilharam experiências pessoais e exploraram como os produtos se integram à estética do estilo de vida. Essas interações aprofundadas permitiram que a marca ouvisse genuinamente o feedback dos usuários, transformando o cuidado abstrato com a marca em conexões emocionais tangíveis.

Na Indonésia, a VAPORESSO convidou a conhecida banda local Vierratale para participar do evento, promovendo uma interação calorosa entre artistas e usuários. O encontro também contou com a estreia especial da edição XROS 4 NANO Vierratale — um produto culturalmente distinto, inspirado por histórias compartilhadas e pela cultura local da música pop, refletindo de forma marcante o vínculo emocional que a VAPORESSO constrói com sua comunidade. Por meio de momentos como esses, a VAPORESSO MEET tornou-se uma expressão viva da filosofia centrada nas pessoas da marca.

Abraçando a cultura local, expressando ressonância humanística

Neste verão, a VAPORESSO lançou uma turnê urbana inédita no setor — uma frota de supercarros de luxo cruzando quatro cidades internacionais. Fiel à sua visão global de cocriação cultural, a marca entrelaçou tradições locais e expressões modernas em suas celebrações de aniversário, criando uma marca cultural distinta em cada localidade. Cada parada foi cuidadosamente planejada para refletir o espírito único de cada cidade.

Inspirada pela cultura de arte visual urbana de Jacarta, a VAPORESSO combinou caminhões de publicidade em 3D com supercarros para criar um espetáculo visual impressionante. Além das ruas, a marca uniu forças com o influente local BIMOPD para lançar a edição cocriada XROS 5 Series BIMOPD — um produto que canaliza o espírito vibrante e confiante da juventude de Jacarta por meio de uma estética ousada inspirada na cultura urbana. Juntas, essa sinergia desencadeou uma nova onda cultural, enquanto a VAPORESSO cultiva uma cultura de vaping profundamente conectada à identidade local.

Em Paris, onde a subcultura dos esportes urbanos extremos reflete a resiliência destemida e a energia inesgotável da cidade, a turnê urbana da VAPORESSO capturou essa vibração dinâmica ao unir supercarros com apresentações de parkour. Canalizando essa filosofia destemida para o design de produto, a marca criou o ARMOUR ULTRA, desenvolvido com proteção superior para incentivar uma exploração sem medo. Por meio dessa fusão entre cultura de rua e produtos potentes, a VAPORESSO inspira os parisienses a abraçar a liberdade e ultrapassar limites.

Em Londres, uma cidade imersa em cultura literária, a VAPORESSO realizou um espetáculo de rua imersivo onde supercarros encontraram figuras literárias icônicas. Personagens britânicos adorados ganharam vida, interagindo com os transeuntes e entrelaçando o espírito inovador da marca em um rico tecido cultural. Essa fusão entre o clássico e o contemporâneo também inspirou a edição XROS 5 Series Leather, onde o artesanato em couro premium encontra a tecnologia moderna — redefinindo a elegância atemporal. Por meio dessas diversas expressões do estilo britânico, a VAPORESSO revela sua identidade versátil e culturalmente ressonante.

Onde o entretenimento ousado encontra a cultura inclusiva, a VAPORESSO agitou Las Vegas com supercarros e modelos estilosos, criando um espetáculo urbano interativo. Essa integração harmoniosa entre cultura local e expressão da marca criou o cenário ideal para o lançamento do iMate OS. Unindo design elegante à versatilidade interativa, sua estrutura inovadora incorpora o espírito ousado que define a cidade — revelando o quanto as iniciativas da VAPORESSO ressoam profundamente com as culturas locais.

Ao alcançar seu marco de dez anos, a VAPORESSO entrelaçou valores centrados no ser humano em uma tapeçaria global de experiências imersivas. Por meio de inovações emblemáticas e de um engajamento humanístico, cada etapa da trajetória da VAPORESSO se consolida como um testemunho de liderança no setor e de profunda conexão com seus usuários.

