VAPORESSO setzt sich für eine menschenorientierte Bewegung ein, um die Welt durch kulturelle Initiativen zum 10-jährigen Jubiläum näher zusammenzubringen

SHENZHEN, China, 23. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Angetrieben von Innovation liefert VAPORESSO innovative Produkte und baut gleichzeitig eine menschliche Beziehung zu Nutzern weltweit auf. Anlässlich ihres 10-jährigen Jubiläums startete die Marke zwei bahnbrechende Initiativen – VAPORESSO MEET und die World Hyper-Tour –, um diesen Meilenstein zu feiern und ihre menschenorientierte Philosophie zu teilen.

VAPORESSO Upholds the People-Oriented Movement to Bring the World Closer Through 10th Anniversary Cultural Initiatives

Persönliche Begegnungen, authentische Momente teilen

In der ersten Jahreshälfte veranstaltete VAPORESSO mehrere VAPORESSO-MEET-Events in verschiedenen Städten, bei denen Vertriebspartner, Ladenbesitzer und Nutzer zusammenkamen, um Barrieren abzubauen und in direkten Dialog zu treten. Die Teilnehmer erhielten nicht nur frühzeitig Zugang zu neuen Produkten, sondern tauschten auch persönliche Erfahrungen aus und erkundeten, wie sich die Produkte in den Lebensstil integrieren lassen. Diese intensiven Interaktionen ermöglichten es der Marke, den Rückmeldungen der Nutzer wirklich Gehör zu schenken und abstrakte Markenpflege in greifbare emotionale Verbindungen umzuwandeln.

In Indonesien lud VAPORESSO die bekannte lokale Band Vierratale zur Veranstaltung ein und förderte so den herzlichen Austausch zwischen Künstlern und Nutzern. Im Rahmen der Veranstaltung wurde auch die gemeinsam entwickelte XROS 4 NANO Vierratale Edition vorgestellt – ein kulturell einzigartiges Produkt, das von gemeinsamen Geschichten und der lokalen Popmusik-Kultur inspiriert ist und die emotionale Bindung widerspiegelt, die VAPORESSO zu seiner Community aufbaut. Durch Momentaufnahmen wie diese ist VAPORESSO MEET zu einem lebendigen Ausdruck der menschenorientierten Philosophie der Marke geworden.

Lokale Kultur einbeziehen, menschliche Resonanz ausdrücken

In diesem Sommer startete VAPORESSO eine branchenweit einzigartige Städtetour – eine Flotte luxuriöser Supersportwagen, die durch vier internationale Städte cruiste. Getreu ihrer globalen Vision der kulturellen Co-Kreation verwob die Marke lokale Traditionen und moderne Ausdrucksformen in ihre Jubiläumsfeierlichkeiten und hinterließ an jedem Ort einen unverwechselbaren kulturellen Eindruck. Jeder Halt wurde sorgfältig kuratiert, um den einzigartigen Geist der Stadt widerzuspiegeln.

Inspiriert von der Straßenkunstkultur Jakartas kombinierte VAPORESSO 3D-Werbetrucks mit Supersportwagen, um ein atemberaubendes visuelles Kunstspektakel zu schaffen. Über die Straßen hinaus tat sich die Marke mit dem lokalen Trendsetter BIMOPD zusammen, um die gemeinsam entworfene XROS 5 Series BIMOPD Edition auf den Markt zu bringen – ein Produkt, das den lebendigen und selbstbewussten Jugendgeist Jakartas durch eine kühne, von der Straße inspirierte Ästhetik zum Ausdruck bringt. Zusammen löste diese Synergie eine neue kulturelle Welle aus, da VAPORESSO eine Vaping-Kultur pflegt, die tief mit der lokalen Identität verbunden ist.

In Paris, wo die Subkultur der extremen urbanen Sportarten die furchtlose Widerstandsfähigkeit und unendliche Kraft der Stadt widerspiegelt, fing die Städtetour von VAPORESSO diese dynamische Energie ein, indem sie Supersportwagen mit Parkour-Performances verband. Die Marke hat diesen furchtlosen Ethos in das Produktdesign einfließen lassen und den ARMOUR ULTRA entwickelt, der mit überragendem Schutz ausgestattet ist, um furchtlose Entdeckungsreisen zu ermöglichen Durch diese Verschmelzung von Straßenkultur und leistungsstarken Produkten inspiriert VAPORESSO die Pariser, Freiheit zu leben und Grenzen zu überschreiten.

In London, einer Stadt mit einer reichen literarischen Kultur, inszenierte VAPORESSO eine immersive Straßenshow, bei der Supersportwagen auf ikonische literarische Figuren trafen. Beliebte britische Charaktere wurden zum Leben erweckt, interagierten mit Passanten und verwoben den Innovationsgeist der Marke zu einem reichhaltigen kulturellen Mosaik. Diese Verschmelzung von Klassik und Moderne inspirierte auch die XROS 5 Series Leather Edition, bei der hochwertige Lederverarbeitung auf moderne Technologie trifft und zeitlose Eleganz neu definiert wird. Durch diese vielfältigen Ausdrucksformen des britischen Stils präsentiert VAPORESSO seine vielseitige, kulturell resonante Identität.

Wo kühne Unterhaltung auf inklusive Kultur trifft, belebte VAPORESSO Las Vegas mit Supersportwagen und trendigen Models und schuf ein interaktives urbanes Spektakel. Diese nahtlose Integration von lokaler Kultur und Markenausdruck schuf den perfekten Hintergrund für die Einführung von iMate OS. Das elegante Design mit interaktiver Vielseitigkeit vereint eine bahnbrechende Struktur, die denselben kühnen Geist einfängt, der die Stadt auszeichnet – und zeigt, wie tief die Initiativen von VAPORESSO in den lokalen Kulturen verankert sind.

An ihrem zehnjährigen Meilenstein hat VAPORESSO menschenzentrierte Werte in ein globales Mosaik immersiver Erlebnisse verwoben. Durch wegweisende Innovationen und humanistisches Engagement ist jeder Schritt seiner Reise ein Beweis für seine Branchenführerschaft und die Resonanz bei den Nutzern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2803482/VAPORESSO.jpg