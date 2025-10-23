VAPORESSO soutient le mouvement axé sur les personnes pour rapprocher le monde grâce à des initiatives culturelles à l'occasion de son 10e anniversaire

SHENZHEN, Chine, 23 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Poussée par l'innovation, VAPORESSO fournit des produits de pointe tout en développant un engagement humaniste avec les utilisateurs du monde entier. À l'occasion de son 10e anniversaire, la marque a lancé deux initiatives novatrices - VAPORESSO MEET et le World Hyper-Tour - pour célébrer cette étape et partager sa philosophie axée sur les personnes.

VAPORESSO Upholds the People-Oriented Movement to Bring the World Closer Through 10th Anniversary Cultural Initiatives

Se connecter en personne, partager des moments authentiques

Au cours du premier semestre de l'année, VAPORESSO a organisé plusieurs événements VAPORESSO MEET dans différentes villes, réunissant des partenaires de distribution, des propriétaires de magasins et des utilisateurs pour faire tomber les barrières et engager un dialogue direct. Les participants ont non seulement eu un accès anticipé aux nouveaux produits, mais ils ont également partagé leurs expériences personnelles et exploré la manière dont les produits s'intègrent à l'esthétique du style de vie. Ces interactions approfondies ont permis à la marque d'être véritablement à l'écoute des commentaires des utilisateurs, transformant ainsi l'attention abstraite portée à la marque en connexions émotionnelles tangibles.

En Indonésie, VAPORESSO a invité le célèbre groupe local Vierratale à participer à l'événement, favorisant ainsi une interaction chaleureuse entre les artistes et les utilisateurs. Le rassemblement a également été l'occasion d'une présentation spéciale de l'édition cocréée XROS 4 NANO Vierratale, un produit culturellement distinctif inspiré par des histoires partagées et la culture locale de la musique pop, reflétant magnifiquement le lien émotionnel que VAPORESSO tisse avec sa communauté. Grâce à de tels moments, VAPORESSO MEET est devenu l'expression vivante de la philosophie de la marque, axée sur les personnes.

Embrasser la culture locale, exprimer la résonance humaniste

Cet été, VAPORESSO a mis en place un circuit urbain inédit dans l'industrie - une flotte de bolides de luxe qui sillonne quatre villes internationales. Fidèle à sa vision globale de la co-création culturelle, la marque a intégré des traditions locales et des expressions modernes dans ses célébrations d'anniversaire, créant ainsi une empreinte culturelle distinctive dans chaque lieu. Chaque étape a été soigneusement choisie pour refléter l'esprit unique de la ville.

Inspirée par la culture des arts visuels de la rue à Jakarta, VAPORESSO a combiné des camions publicitaires 3D avec des bolides pour créer un spectacle d'arts visuels époustouflant. Au-delà des rues, la marque s'est associée au créateur de tendances local BIMOPD pour lancer l'édition BIMOPD du XROS 5, un produit conçu en commun qui reflète l'esprit dynamique et confiant de la jeunesse de Jakarta grâce à une esthétique audacieuse inspirée de la rue. Ensemble, cette synergie a donné naissance à une nouvelle vague culturelle, VAPORESSO cultivant une culture du vapotage profondément liée à l'identité locale.

À Paris, où la sous-culture des sports urbains extrêmes reflète la résistance intrépide et la puissance infinie de la ville, la tournée urbaine de VAPORESSO a capturé cette énergie dynamique en fusionnant les bolides avec des démonstrations de parkour. En transposant cette philosophie intrépide dans la conception de ses produits, la marque a créé l'ARMOUR ULTRA, conçu avec une protection supérieure pour permettre une exploration sans crainte. Grâce à cette fusion de la culture de la rue et de produits puissants, VAPORESSO inspire les Parisiens à embrasser la liberté et à repousser les limites.

À Londres, ville imprégnée de culture littéraire, VAPORESSO a organisé un spectacle de rue immersif où des bolides ont rencontré des figures littéraires emblématiques. Des personnages britanniques bien-aimés ont pris vie, interagissant avec les passants et tissant l'esprit d'innovation de la marque dans une riche mosaïque culturelle. Cette fusion de classique et de contemporain a également inspiré l'édition cuir du XROS 5, où le savoir-faire du cuir de première qualité rencontre la technologie moderne, redéfinissant ainsi l'élégance intemporelle. À travers ces diverses expressions du style britannique, VAPORESSO met en avant son identité polyvalente et culturellement marquante.

À la croisée d'un divertissement audacieux et d'une culture inclusive, VAPORESSO a dynamisé Las Vegas avec des bolides et des modèles à la mode, créant ainsi un spectacle urbain interactif. Cette intégration transparente de la culture locale et de l'expression de la marque a créé la toile de fond idéale pour le lancement de l'iMate OS. Alliant un design épuré à une polyvalence interactive, sa structure innovante capture le même esprit audacieux que celui qui définit la ville, montrant à quel point les initiatives de VAPORESSO trouvent un écho dans les cultures locales.

À l'occasion de son dixième anniversaire, VAPORESSO a tissé des valeurs centrées sur l'humain dans une mosaïque mondiale d'expériences immersives. Grâce à des innovations phares et à un engagement humaniste, chaque étape de son parcours témoigne de son leadership dans l'industrie et de sa résonance auprès des utilisateurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2803482/VAPORESSO.jpg