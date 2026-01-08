Veeva y BioMarin forman una alianza estratégica a largo plazo

Colaboración para ayudar a BioMarin a aumentar la velocidad y la eficiencia en el desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras

PLEASANTON, California, y SAN RAFAEL, California, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) y BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) anunciaron un acuerdo empresarial a largo plazo que se basa en su relación de larga data.

La asociación ampliada ayudará a BioMarin a aumentar la velocidad, la agilidad, la eficiencia operativa y optimizar la experiencia de los profesionales de la salud y de los pacientes al aprovechar aún más y ofrecer aportes estratégicos al software, los datos, los servicios y los productos de consultoría de Veeva.

"Esta alianza estratégica marca un importante paso adelante en nuestra evolución digital", afirmó Alexander Hardy, director general y consejero delegado de BioMarin. "Nos entusiasma la oportunidad de combinar nuestras capacidades científicas con el liderazgo tecnológico de Veeva, lo que creemos que nos permitirá llevar nuestros medicamentos innovadores con mayor rapidez a pacientes de todo el mundo".

"Nuestra colaboración con BioMarin siempre se ha guiado por un conjunto de valores compartidos, que incluyen la excelencia del producto, la obtención de valor y el éxito del cliente", comentó Peter Gassner, consejero delegado de Veeva. "Sobre esta base, espero con interés cómo podemos seguir apoyando a BioMarin en el desarrollo de nuevos medicamentos importantes y llegar a un número aún mayor de pacientes en todo el mundo".

Acerca de BioMarin

BioMarin es una empresa líder mundial en biotecnología de enfermedades raras, centrada en el desarrollo de medicamentos para personas con afecciones genéticamente definidas. Fundada en 1997, la empresa con sede en San Rafael, California, cuenta con una trayectoria demostrada en innovación, con ocho terapias comerciales y una sólida cartera de productos clínicos y preclínicos. Mediante un enfoque distintivo para el descubrimiento y desarrollo de fármacos, BioMarin busca liberar todo el potencial de la ciencia genética mediante la búsqueda de medicamentos que definan categorías y tengan un profundo impacto en los pacientes. Para obtener más información, visite www.biomarin.com.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias de la vida con software, datos y consultoría de negocios. Comprometida con la innovación, la excelencia de sus productos y el éxito del cliente, Veeva presta servicios a más de 1.500 clientes, desde las compañías biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta empresas biotecnológicas emergentes. Como Corporación de Beneficio Público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, incluyendo clientes, empleados, accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de BioMarin

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre las perspectivas comerciales de BioMarin Pharmaceutical Inc. (BioMarin), incluyendo, entre otras, declaraciones sobre las expectativas de BioMarin respecto a los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de dichos productos y servicios por parte de BioMarin. Estas declaraciones prospectivas son predicciones e implican riesgos e incertidumbres, por lo que los resultados reales pueden diferir sustancialmente de estas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: el éxito de la alianza estratégica entre BioMarin y Veeva, la capacidad de BioMarin para utilizar los productos y servicios de Veeva para agilizar la distribución de los medicamentos de BioMarin a los pacientes, y los factores detallados en los documentos presentados por BioMarin ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluyendo, entre otros, los factores incluidos en el apartado "Factores de Riesgo" del Informe Trimestral de BioMarin en el Formulario 10-Q correspondiente al trimestre finalizado el 31 de octubre de 2025, y su posible actualización en informes posteriores. Se insta a los inversores a no confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas, ya que se refieren únicamente a la fecha del presente documento. BioMarin no tiene obligación alguna, y renuncia expresamente a cualquier obligación, de actualizar o modificar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otra causa.

BioMarin® es una marca registrada de BioMarin Pharmaceutical Inc.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos la obligación de actualizarlas. Existen numerosos riesgos que podrían afectar negativamente nuestros resultados, incluyendo los riesgos e incertidumbres revelados en nuestra presentación en el Formulario 10-Q para el período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede encontrar aquí (en las páginas 33 y 34 encontrará un resumen de los riesgos que podrían afectar a nuestro negocio), y en nuestras presentaciones posteriores ante la SEC, a las que puede acceder en sec.gov.



