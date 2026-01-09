Veeva y BioMarin forman alianza estratégica a largo plazo

Una alianza para ayudar a BioMarin a aumentar la velocidad y la eficiencia

en el desarrollo y la comercialización de terapias innovadoras

PLEASANTON, California, y SAN RAFAEL, California, 9 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) y BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) anunciaron un acuerdo empresarial a largo plazo que consolida su longeva relación.

Esta expansión en la colaboración ayudará a BioMarin a aumentar la velocidad, la agilidad y la eficiencia operativa, y a optimizar la experiencia de los profesionales de la salud y los pacientes, aprovechando y aportando información estratégica para el software, los datos, los servicios y los productos de consultoría de Veeva.

"Esta alianza estratégica representa un paso importante en nuestra evolución digital", afirmó Alexander Hardy, presidente y director ejecutivo de BioMarin. "Nos entusiasma la oportunidad de combinar nuestras capacidades científicas con el liderazgo tecnológico de Veeva el cual creemos que nos permitirá llevar nuestros medicamentos transformadores más rápidamente a pacientes de todo el mundo".

"Nuestra colaboración con BioMarin siempre ha sido guiada por un conjunto de valores compartidos, incluyendo excelencia de productos, realización del valor y éxito de los clientes", comentó el director ejecutivo de Veeva, Peter Gassner. "Partiendo de esta base, espero con interés ver cómo podemos seguir apoyando a BioMarin en su labor de desarrollar nuevos e importantes medicamentos y llegar a un número aún mayor de pacientes en todo el mundo".

Acerca de BioMarin

BioMarin es una empresa biotecnológica líder a nivel mundial especializada en enfermedades poco comunes, dedicada a proporcionar medicamentos para personas que padecen afecciones genéticas. Fundada en 1997, la empresa con sede en San Rafael, California, cuenta con una trayectoria probada en innovación, con ocho terapias comerciales y una sólida cartera de productos clínicos y preclínicos. Empleando un enfoque distintivo para el descubrimiento y desarrollo de medicamentos, BioMarin busca desplegar todo el potencial de la ciencia genética mediante el desarrollo de medicamentos innovadores que tengan un profundo impacto en los pacientes. Para obtener más información, visite www.biomarin.com.

Acerca de Veeva Systems

Veeva ofrece la nube industrial para las ciencias biológicas con software, datos y consultoría empresarial. Veeva, comprometida con la innovación, la excelencia de los productos y el éxito de los clientes, presta servicio a más de 1.500 clientes, desde las empresas biofarmacéuticas más grandes del mundo hasta las empresas biotecnológicas emergentes. Como empresa de beneficio público, Veeva se compromete a equilibrar los intereses de todas las partes interesadas, como los clientes, los empleados, los accionistas y las industrias a las que presta servicios. Para más información, visite veeva.com.

Declaraciones prospectivas de BioMarin

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre las perspectivas comerciales de BioMarin Pharmaceutical Inc. (BioMarin), incluyendo, entre otras, declaraciones sobre: las expectativas de Biomarin con respecto a los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de los productos y servicios de BioMarin por parte de Veeva. Estas declaraciones prospectivas son predicciones e involucran riesgos e incertidumbres de forma tal que los resultados reales podrían diferir materialmente de estas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: el éxito de la alianza estratégica entre BioMarin y Veeva, la capacidad de BioMarin para utilizar los productos y servicios de Veeva con el fin de hacer llegar más rápidamente los medicamentos de BioMarin a los pacientes, y los factores detallados en los documentos presentados por BioMarin ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluidos, entre otros, los factores que figuran en el apartado "Factores de riesgo" del informe trimestral de BioMarin en el formulario 10-Q para el trimestre que finalizó el 31 de octubre de 2025, ya que dichos factores podrían actualizarse en informes posteriores. Se insta a los inversores a no depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas, las cuales solo son válidas en la fecha de su publicación. BioMarin no incurre en ninguna obligación y renuncia expresamente a cualquier obligación de actualizar o modificar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o cualquier otro motivo.

BioMarin®, es una marca registrada de BioMarin Pharmaceutical Inc.

Declaraciones prospectivas de Veeva

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los productos y servicios de Veeva y los resultados o beneficios esperados del uso de nuestros productos y servicios. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de los proporcionados en este comunicado y no tenemos obligación alguna de actualizar tales declaraciones. Existen numerosos riesgos que pueden afectar de forma negativa nuestros resultados, incluidos los riesgos e incertidumbres descritos en nuestro informe presentado en el formulario 10-Q correspondiente al período finalizado el 31 de octubre de 2025, que puede consultarse aquí (en las páginas 33 y 34, se puede encontrar un resumen de los riesgos que pueden afectar nuestro negocio) y en nuestros documentos posteriores presentados ante la SEC, a los que puede acceder en sec.gov.



Contacto:

Maria Scurry

Veeva Systems

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2857307/Veeva_BioMarin_Logo.jpg

FUENTE Veeva Systems