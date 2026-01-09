Veeva et BioMarin forment un partenariat stratégique à long terme

Partenariat pour aider BioMarin à accroître la rapidité et l'efficacité

dans le développement et la commercialisation de traitements innovants

PLEASANTON, Californie, et SAN RAFAEL, Californie, 9 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) et BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ : BMRN) ont annoncé la conclusion d'un accord d'entreprise à long terme dans le prolongement de leur relation de longue date.

Ce partenariat élargi aidera BioMarin à devenir plus rapide, plus agile et plus efficace d'un point de vue opérationnel et à optimiser l'expérience des professionnels de santé et des patients en tirant davantage parti des logiciels, des données, des services et des produits de conseil de Veeva, et en leur apportant une contribution stratégique.

« Ce partenariat stratégique est une nouvelle étape importante dans notre évolution numérique », a déclaré Alexander Hardy, président-directeur général de BioMarin. « Nous sommes ravis de pouvoir combiner nos capacités scientifiques avec le leadership technologique de Veeva qui, nous en sommes convaincus, nous permettra de mettre plus rapidement nos médicaments transformateurs à la disposition des patients du monde entier. »

« Notre partenariat avec BioMarin a toujours été guidé par un ensemble de valeurs communes, notamment l'excellence des produits, la réalisation de la valeur et la réussite des clients », a déclaré Peter Gassner, PDG de Veeva. « En nous appuyant sur nos antécédents, je suis impatient de voir comment nous pourrons continuer à soutenir BioMarin dans ses efforts de développement de nouveaux médicaments importants et soigner encore plus de patients dans le monde entier. »

À propos de BioMarin

BioMarin est une société biotechnologique mondiale de premier plan spécialisée dans les maladies rares, dont l'objectif est de fournir des médicaments aux personnes atteintes de maladies génétiquement définies. Fondée en 1997 et basée à San Rafael (Californie), la société a fait ses preuves en matière d'innovation, avec huit thérapies commerciales et un solide pipeline clinique et préclinique. Grâce à une approche originale de la découverte et du développement de médicaments, BioMarin veut utiliser tout le potentiel de la science génétique en recherchant des médicaments qui définissent des catégories et qui ont un impact profond sur les patients. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.biomarin.com.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le cloud sectoriel aux sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Attachée à l'innovation, à l'excellence de ses produits et à la réussite de ses partenaires, la société Veeva répond aux besoins de plus de 1 500 clients, des plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales aux entreprises biotechnologiques émergentes. Véritable société d'utilité publique, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes avec lesquelles elle collabore : clients, salariés, actionnaires et industries. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de BioMarin

Ce communiqué contient des déclarations prospectives sur les perspectives commerciales de BioMarin Pharmaceutical Inc. (BioMarin), y compris, mais sans s'y limiter, des déclarations sur : les attentes de BioMarin concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation par BioMarin des produits et services de Veeva. Ces déclarations prospectives sont des prédictions et impliquent des risques et des incertitudes susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre les résultats réels et ces déclarations. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, les éléments suivants : le succès du partenariat stratégique entre BioMarin et Veeva, la capacité de BioMarin à utiliser les produits et services de Veeva pour mettre plus rapidement les médicaments de BioMarin à la disposition des patients, et les facteurs détaillés dans les documents déposés par BioMarin auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans s'y limiter, les facteurs contenus dans la rubrique « Risk Factors » du rapport trimestriel de BioMarin sur le formulaire 10-Q pour le trimestre clos le 31 octobre 2025, ces facteurs pouvant être mis à jour par des rapports ultérieurs. Les investisseurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. BioMarin n'a aucune obligation et décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

BioMarin® est une marque déposée de BioMarin Pharmaceutical Inc.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux énoncés dans le présent communiqué, et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités se trouve aux pages 33 et 34), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter sur sec.gov.



