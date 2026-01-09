Veeva und BioMarin schließen langfristige strategische Partnerschaft

Partnerschaft zur Unterstützung von BioMarin bei der Beschleunigung und Effizienzsteigerung

PLEASANTON, Kalifornien, und SAN RAFAEL, Kalifornien, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE: VEEV) und BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ: BMRN) gaben eine langfristige Unternehmensvereinbarung bekannt, die auf ihrer langjährigen Beziehung aufbaut.

Die erweiterte Partnerschaft wird BioMarin dabei helfen, Geschwindigkeit, Agilität und betriebliche Effizienz zu steigern und die Erfahrungen von medizinischem Fachpersonal und Patienten zu optimieren, indem die Software-, Daten-, Service- und Beratungsprodukte von Veeva weiter genutzt und strategisch eingesetzt werden.

„Diese strategische Partnerschaft stellt einen bedeutenden nächsten Schritt in unserer digitalen Entwicklung dar", erklärte Alexander Hardy, Präsident und Geschäftsführer von BioMarin. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere wissenschaftlichen Kompetenzen mit der technologischen Führungsposition von Veeva zu kombinieren, was uns unserer Ansicht nach in die Lage versetzen wird, unsere transformativen Medikamente schneller zu Patienten auf der ganzen Welt zu bringen."

„Unsere Partnerschaft mit BioMarin wird seit jeher von gemeinsamen Werten geleitet, zu denen Produktqualität, Wertschöpfung und Kundenerfolg gehören", so Peter Gassner, Geschäftsführer von Veeva. „Ich freue mich darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen und zu sehen, wie wir BioMarin weiter unterstützen können, während das Unternehmen wichtige neue Medikamente entwickelt und noch mehr Patienten auf der ganzen Welt erreicht."

Informationen zu BioMarin

BioMarin ist ein weltweit führendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für Menschen mit genetisch bedingten Erkrankungen spezialisiert hat. Das 1997 gegründete Unternehmen mit Sitz in San Rafael, Kalifornien, kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Bereich Innovation zurückblicken, mit acht kommerziellen Therapien und einer starken klinischen und präklinischen Pipeline. Mit einem einzigartigen Ansatz in der Arzneimittelforschung und -entwicklung strebt BioMarin danach, das volle Potenzial der Genetik auszuschöpfen, indem es bahnbrechende Medikamente entwickelt, die einen tiefgreifenden Einfluss auf Patienten haben. Weitere Informationen finden Sie unter www.biomarin.com.

Informationen zu Veeva Systems

Veeva bietet die Branchen-Cloud für Life Sciences mit Software, Daten und Unternehmensberatung. Veeva steht für Innovation, Produktexzellenz sowie Kundenerfolg und betreut mehr als 1500 Kunden, von den weltweit größten biopharmazeutischen Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Biotech-Firmen. Als Public Benefit Corporation ist Veeva bestrebt, die Interessen aller Interessengruppen, einschließlich der Kundschaft, der Beschäftigten, der Aktionäre und der Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, in Einklang zu bringen. Weitere Informationen finden Sie auf veeva.com.

BioMarin Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen über die Geschäftsaussichten von BioMarin Pharmaceutical Inc. (BioMarin), einschließlich, ohne Einschränkung, Aussagen über: Die Erwartungen von BioMarin hinsichtlich der Produkte und Dienstleistungen von Veeva sowie die erwarteten Ergebnisse oder Nutzen, die sich für BioMarin aus der Nutzung der Produkte und Dienstleistungen von Veeva ergeben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind Prognosen und beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, sodass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Erfolg der strategischen Partnerschaft zwischen BioMarin und Veeva, die Fähigkeit von BioMarin, die Produkte und Dienstleistungen von Veeva zu nutzen, um die Medikamente von BioMarin schneller zu den Patienten zu bringen, und die Faktoren, die in den von BioMarin bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Faktoren, die unter der Überschrift „Risikofaktoren" im Quartalsbericht von BioMarin auf Formular 10-Q für das am 31. Oktober 2025 abgeschlossene Quartal enthalten sind, wobei diese Faktoren in späteren Berichten aktualisiert werden können. Anleger werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. BioMarin ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

BioMarin® ist eine eingetragene Marke von BioMarin Pharmaceutical Inc.

Zukunftsgerichtete Aussagen von Veeva

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu den Produkten und Dienstleistungen von Veeva sowie den erwarteten Ergebnissen oder Vorteilen aus der Nutzung unserer Produkte und Dienstleistungen. Diese Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in dieser Pressemitteilung getätigten Angaben abweichen und wir sind nicht verpflichtet, solche Aussagen zu aktualisieren. Es gibt zahlreiche Risiken, die sich negativ auf unsere Ergebnisse auswirken können, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in unserem Formular 10-Q für den am 31. Oktober 2025 endenden Zeitraum, das Sie hier finden (eine Zusammenfassung der Risiken, die sich auf unser Geschäft auswirken können, finden Sie auf den Seiten 33 und 34), und in unseren späteren SEC-Einreichungen, die Sie unter sec.gov einsehen können, offengelegt sind.



