Verda และ Compal ประกาศความร่วมมือ เร่งพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วยุโรปและเอเชียแปซิฟิก
News provided byCOMPAL ELECTRONICS,INC.
07 May, 2026, 22:47 CST
ไทเป, 7 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Compal Electronics (TWSE: 2324) ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะจากไต้หวัน และ Verda จากกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ผู้ให้บริการ AI Cloud ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการฝึก Frontier Model และ Agentic Inference ได้ประกาศสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญ โดย Compal จะรับหน้าที่จัดหาระบบเซิร์ฟเวอร์ GPU รุ่นใหม่ เพื่อเร่งการพัฒนาและขยายโครงสร้างพื้นฐาน AI รุ่นใหม่ของ Verda ทั่วภูมิภาคยุโรปและเอเชียแปซิฟิก
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว Compal จะจัดหาแพลตฟอร์ม AI Server ความหนาแน่นสูงที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว เพื่อรองรับเวิร์กโหลดของ AI ยุคใหม่ โดยเฉพาะแอปพลิเคชันแบบ Agentic ที่ต้องประมวลผลข้อมูลบริบทขนาดใหญ่และรองรับการทำงานพร้อมกันจำนวนมาก พร้อมคงประสิทธิภาพด้านการจัดการความร้อน เพื่อสนับสนุนการให้บริการคลาวด์อย่างยั่งยืนของ Verda
ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบริการของ Verda กำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นทั่วโลก ขณะเดียวกันยังตอกย้ำบทบาทที่เพิ่มขึ้นของ Compal ในฐานะพันธมิตรด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ให้บริการ Neocloud โดยช่วยตอบโจทย์ความต้องการด้าน AI Compute ที่เพิ่มสูงขึ้นในระดับภูมิภาค ท่ามกลางกระแสที่องค์กรเอกชนและหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมากขึ้น ผู้ให้บริการ Neocloud อย่าง Verda จึงกำลังก้าวขึ้นมาเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์ Sovereign AI
"แพลตฟอร์มของ Verda สะท้อนทิศทางความต้องการโครงสร้างพื้นฐาน AI นั่นคือ การติดตั้งระบบประจำภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน" Alan Chang รองกรรมการผู้จัดการ Infrastructure Solutions Business Group (ISBG) ของ Compal กล่าว "ความร่วมมือครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราในการส่งมอบระบบ AI ขั้นสูงในระดับขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าที่กำลังสร้าง AI Cloud แห่งอนาคต"
"พันธกิจของเราคือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ยุคใหม่สำหรับ AI และสนับสนุนทีมงานผู้บุกเบิกทั่วโลก การทำงานร่วมกับ Compal ช่วยให้เราสามารถส่งมอบบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพและความน่าเชื่อถือระดับโลก อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญภายใต้แผนการขยายธุรกิจของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เรารู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต" Jorge Santos ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Verda กล่าว
Compal สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมขั้นสูง ครอบคลุมทั้งการประมวลผลประสิทธิภาพสูง การออกแบบระบบระบายความร้อนขั้นสูง และการบูรณาการระบบ ช่วยให้ลูกค้าสามารถวางโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริหารจัดการความหนาแน่นของพลังงานและความซับซ้อนของการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวของ AI ทั่วโลก Compal ยังคงเดินหน้าขยายฐานการผลิตในไต้หวัน เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งปรับกำลังการผลิตให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาค
เกี่ยวกับ Compal
Compal ก่อตั้งขึ้นในปี 2527 และเติบโตจนก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำของโลก พร้อมทั้งร่วมงานกับแบรนด์ระดับแนวหน้าทั่วโลก โดย Compal ได้รับการยกย่องจาก CommonWealth Magazine ให้เป็นหนึ่งใน 7 ผู้ผลิตชั้นนำของไต้หวัน และติดอันดับ Forbes Global 2000 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Compal ยังขยายธุรกิจสู่กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพสูง อาทิ Cloud Server อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ เทคโนโลยีการแพทย์อัจฉริยะและสุขภาพ รวมถึงโซลูชันการสื่อสารขั้นสูง ทั้งนี้ Compal มีสำนักงานใหญ่อยู่ในไทเป ไต้หวัน โดยมีศูนย์ออกแบบและโรงงานผลิตในสหรัฐอเมริกา ไต้หวัน จีน เวียดนาม เม็กซิโก บราซิล และโปแลนด์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.compal.com
เกี่ยวกับ Verda
Verda (เดิมชื่อ DataCrunch) คือผู้ให้บริการ AI Cloud และดำเนินงานดาต้าเซ็นเตอร์ GPU ความหนาแน่นสูงทั่วทวีปยุโรป โดยให้บริการประมวลผลแบบ on-demand สำหรับการฝึกโมเดล AI และการประมวลผลการใช้งานจริงในระดับขนาดใหญ่ ทั้งนี้ Verda มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศฟินแลนด์ และดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานด้วยพลังงานหมุนเวียน พร้อมให้บริการแก่ห้องปฏิบัติการ AI ระดับแนวหน้า รวมถึงทีมวิจัย และสตาร์ตอัปที่กำลังพัฒนาโมเดล AI ยุคใหม่ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://verda.com
SOURCE COMPAL ELECTRONICS,INC.
Share this article