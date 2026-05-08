VerdaとCompal、AIインフラの開発と拡大を加速するパートナーシップを発表

台北、2026年5月8日 /PRNewswire/ -- Compal Electronics（Compal、TWSE：2324）と、ヘルシンキに本社を置き、フロンティアモデルのトレーニングやエージェント型推論の需要に特化して構築された欧州のAIクラウドプロバイダーであるVerdaは本日、戦略的パートナーシップを発表しました。この提携に基づき、Compalは次世代GPUサーバーシステムを供給し、欧州およびAPAC地域におけるVerdaの次世代AIインフラ構築を加速させます。

今回の提携により、Compalは高密度な液冷AIサーバープラットフォームを供給します。このプラットフォームは、次世代AIの波を特徴づけるワークロードに合わせて設計されています：Verdaの持続可能なクラウド展開に必要な熱効率を維持しながら、広範なコンテキストを処理し、高い同時実行性で動作するエージェント型アプリケーションです。

Alan Chang, Vice President of Infrastructure Solutions Business Group at Compal, and Jorge Santos, Chief Operating Officer at Verda, hold framed partnership agreements during a signing ceremony (PRNewsfoto/COMPAL ELECTRONICS,INC.)

今回のパートナーシップは、Verdaのサービスに対する世界的な関心の高まりと、ローカライズされたAIコンピューティング需要の急増に対応する「ネオクラウド」事業者向けのインフラパートナーとして、Compalの役割が拡大していることを浮き彫りにしています。企業や政府がデータレジデンシー、セキュリティ、および規制遵守をますます重視する中で、Verdaのようなネオクラウドプロバイダーは、ソブリンAI戦略の重要な担い手として台頭しています。

Compalのインフラストラクチャ・ソリューション事業グループ（ISBG）担当副社長であるAlan Chang氏は次のように述べています。「Verdaのプラットフォームは、AIインフラ需要の向かう先、つまり、地域に根ざした、高性能かつエネルギー効率の高い展開を反映しています。この提携は、次世代のAIクラウドを構築するお客様に対し、高度なAIシステムを大規模に提供する当社の能力を実証するものです。」

「当社の使命は、AIのための次世代クラウドインフラを構築し、世界中の先駆的なチームを支援することです。Compalとの連携により、世界クラスの品質と信頼性を備えたサービス提供が可能になります。これは、APAC地域でのプレゼンス拡大計画における重要な一歩です。今後の展開を非常に楽しみにしています」と、Verdaの最高執行責任者（COO）であるJorge Santos氏は次のように述べています。

Compalは、アクセラレーテッド・コンピューティング、高度な熱設計、およびシステム統合に関する深いエンジニアリングの専門知識を提供し、お客様が電力密度と運用の複雑さを管理しながらAIインフラを効率的に導入することを可能にします。世界規模でのAI展開をサポートするため、Compalは台湾、ベトナム、米国での製造拠点を継続的に拡大しており、サプライチェーンのレジリエンスを強化し、各地域の顧客要件に合わせて生産能力を調整しています。

Compalについて

1984年に設立されたCompalは、世界中の一流ブランドと提携する、コンピュータおよびスマートデバイスのグローバルリーディングメーカーへと成長しました。CompalはCommonWealth Magazineにより台湾のトップ7メーカーの一つとして認められており、Forbes Global 2000にも一貫してランクインしています。Compalはクラウドサーバー、車載電子機器、スマート医療・ヘルスケア、および高度な通信ソリューションを含む新たな成長分野へ積極的に進出しています。台湾の台北に本社を置くCompalは、米国、台湾、中国、ベトナム、メキシコ、ブラジル、およびポーランドに設計・生産拠点を展開しています。詳しくは、https://www.compal.comをご覧ください

Verdaについて

Verda（旧DataCrunch）は、欧州全域で高密度なGPUデータセンターを運営する欧州のAIクラウドプロバイダーであり、大規模なトレーニングや推論のためのオンデマンド・コンピューティングを提供しています。フィンランドに本社を置くVerdaは、再生可能エネルギーを活用したインフラを運営し、最先端のAI研究室、研究チーム、および次世代モデルを構築するスタートアップ企業にサービスを提供しています。詳しくは、https://verda.comをご覧ください

SOURCE COMPAL ELECTRONICS,INC.