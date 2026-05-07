Verda dan Compal Umum Perkongsian Percepat Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur AI

TAIPEI, 8 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Compal Electronics (Compal; TWSE: 2324) dan Verda, penyedia awan AI Eropah yang beribu pejabat di Helsinki, dibina khas untuk memenuhi tuntutan latihan model perbatasan serta inferens berejen, hari ini mengumumkan kerjasama strategik yang melaluinya Compal akan membekalkan sistem pelayan GPU generasi seterusnya bagi mempercepat pembangunan infrastruktur AI generasi akan datang di seluruh Eropah dan rantau APAC.

Alan Chang, Vice President of Infrastructure Solutions Business Group at Compal, and Jorge Santos, Chief Operating Officer at Verda, hold framed partnership agreements during a signing ceremony (PRNewsfoto/COMPAL ELECTRONICS,INC.)

Di bawah kerjasama ini, Compal akan membekalkan platform pelayan AI berketumpatan tinggi sejuk cecair. Platform ini direkayasa untuk beban kerja yang mentakrifkan gelombang baharu AI: aplikasi berejen yang memproses konteks ekstensif dan beroperasi pada kadar keserentakan tinggi, sambil mengekalkan kecekapan terma yang diperlukan bagi pelaksanaan awan mampan Verda.

Kerjasama ini menonjolkan peningkatan daya tarikan global terhadap perkhidmatan Verda serta peranan Compal yang semakin berkembang sebagai rakan infrastruktur kepada pengendali neocloud dalam menangani permintaan yang semakin meningkat bagi pengkomputeran AI setempat. Ketika perusahaan dan kerajaan semakin mengutamakan residensi data, keselamatan dan pematuhan peraturan, penyedia neocloud seperti Verda muncul sebagai pengupaya utama strategi Sovereign AI.

"Platform Verda mencerminkan arah tujuan permintaan infrastruktur AI—ke arah pelaksanaan serantau yang berprestasi tinggi dan cekap tenaga," kata Alan Chang, Naib Presiden, Infrastructure Solutions Business Group (ISBG) di Compal. "Kerjasama ini menunjukkan keupayaan kami untuk menyampaikan sistem AI canggih secara meluas kepada pelanggan yang membina generasi awan AI yang akan datang."

"Misi kami adalah untuk membina infrastruktur awan generasi akan datang untuk AI dan memperkasakan pasukan perintis di seluruh dunia. Bekerjasama dengan Compal membantu kami menyampaikan dengan kualiti dan kebolehpercayaan bertaraf dunia dan merupakan langkah penting dalam rancangan kami untuk memperluas kehadiran kami di rantau APAC. Kami teruja dengan apa yang akan datang," kata Jorge Santos, Ketua Pegawai Operasi di Verda.

Compal membawakan kepakaran kejuruteraan mendalam dalam pengkomputeran dipercepat, reka bentuk terma termaju dan integrasi sistem yang membolehkan pelanggan menggunakan infrastruktur AI dengan cekap sambil mengurus ketumpatan kuasa dan kerumitan operasi. Bagi menyokong pelaksanaan AI global, Compal terus memperluas jejak pembuatannya di seluruh Taiwan, Vietnam dan Amerika Syarikat, memperkukuh daya tahan rantaian bekalan dan menyelaraskan kapasiti pengeluaran dengan keperluan pelanggan serantau.

Latar Belakang Compal

Ditubuhkan pada 1984, Compal telah berkembang menjadi pengeluar global terkemuka bagi komputer dan peranti pintar, bekerjasama dengan jenama bertaraf tinggi di seluruh dunia. Compal telah diiktiraf oleh CommonWealth Magazine sebagai salah satu antara tujuh pengeluar terkemuka Taiwan dan disenaraikan secara konsisten sebagai antara syarikat Forbes Global 2000. Compal berkembang aktif ke dalam bidang pertumbuhan baharu; termasuk pelayan awan, elektronik automotif, perubatan pintar dan penjagaan kesihatan serta penyelesaian komunikasi termaju. Beribu pejabat di Taipei, Taiwan, Compal mengendalikan kemudahan reka bentuk dan pengeluaran di Amerika Syarikat, Taiwan, China, Vietnam, Mexico, Brazil dan Poland. Ketahui lebih lanjut di https://www.compal.com

Latar Belakang Verda

Verda (dahulunya DataCrunch) ialah penyedia awan AI Eropah yang mengendalikan pusat data GPU berketumpatan tinggi di seluruh Eropah, menyediakan pengkomputeran atas permintaan untuk latihan dan inferens pada skala besar. Beribu pejabat di Finland, Verda mengendalikan infrastruktur yang dikuasakan oleh tenaga boleh baharu dan menyokong makmal AI perbatasan, pasukan penyelidikan serta syarikat pemula yang membina generasi model seterusnya. Ketahui lebih lanjut di https://verda.com

