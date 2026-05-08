베르다와 컴팔, AI 인프라 개발 및 확장 가속화를 위한 파트너십 발표

타이베이, 2026년 5월 8일 /PRNewswire/ -- 컴팔 일렉트로닉스(Compal Electronics, 이하 '컴팔', TWSE: 2324)와 프런티어 모델 훈련 및 에이전트 추론 수요에 특화된 헬싱키 본사의 유럽 AI 클라우드 제공업체 베르다(Verda)가 5월 7일, 컴팔이 차세대 GPU 서버 시스템을 공급해 유럽과 아시아 태평양 지역 전반에 걸친 차세대 AI 인프라 구축을 가속화하는 전략적 파트너십을 발표했다.

이번 협력에 따라 컴팔은 고밀도 액체 냉각 AI 서버 플랫폼을 공급할 예정이다. 이 플랫폼들은 AI의 차세대 물결을 정의하는 워크로드, 즉 광범위한 콘텍스트를 처리하고 높은 동시성으로 작동하는 에이전트 애플리케이션을 지원하면서도 베르다의 지속 가능한 클라우드 배포에 필요한 열효율을 유지하도록 설계됐다.

Alan Chang, Vice President of Infrastructure Solutions Business Group at Compal, and Jorge Santos, Chief Operating Officer at Verda, hold framed partnership agreements during a signing ceremony (PRNewsfoto/COMPAL ELECTRONICS,INC.)

이번 파트너십은 베르다 서비스에 대한 글로벌 견인력 증가와 함께 현지화된 AI 컴퓨팅에 대해 증가하는 수요에 대응하는 네오클라우드 운영업체들의 인프라 파트너로서 컴팰의 성장하는 역할을 강조한다. 기업과 정부가 데이터 거주성, 보안 및 규제 준수를 점점 더 우선시함에 따라 베르다와 같은 네오클라우드 제공업체들이 소버린 AI(Sovereign AI) 전략의 핵심 조력자로 부상하고 있다.

컴팔 인프라 솔루션 사업부(Infrastructure Solutions Business Group, ISBG)의 앨런 창(Alan Chang) 부사장은 "베르다의 플랫폼은 AI 인프라 수요가 향하고 있는 방향인 지역적이고 성능이 높으며 에너지 효율적인 배포를 반영한다"고 말했다. 이어 그는 "이번 협력은 차세대 AI 클라우드를 구축하는 고객들을 위해 대규모로 고급 AI 시스템을 제공하는 우리의 능력을 입증한다"고 덧붙였다.

베르다의 조지 산토스(Jorge Santos) 최고 운영 책임자는 "우리의 사명은 AI를 위한 차세대 클라우드 인프라를 구축하고 전 세계의 선구적인 팀에게 역량을 부여하는 것이다. 컴팔과의 협력은 우리가 세계적 수준의 품질과 신뢰성으로 서비스를 제공하는 데 도움이 되며, 아시아 태평양 지역에서 우리의 존재감을 확장하려는 계획에서 중요한 단계이다. 앞으로의 전망이 기대된다"고 말했다.

컴팔은 가속 컴퓨팅, 고급 열 설계 및 시스템 통합 분야에서 깊은 엔지니어링 전문성을 보유하고 있어, 고객들이 전력 밀도와 운영 복잡성을 관리하면서 AI 인프라를 효율적으로 배포할 수 있도록 지원한다. 글로벌 AI 배포를 지원하기 위해 컴팔은 대만, 베트남 및 미국 전반에 걸친 제조 거점을 지속적으로 확장하여 공급망 복원력을 강화하고 지역 고객 요구사항에 맞춰 생산 능력을 조정하고 있다.

컴팔 소개

1984년에 설립된 컴팔은 전 세계 최고 브랜드들과 파트너십을 맺고, 컴퓨터 및 스마트 디바이스의 선도적인 글로벌 제조업체로 성장했다. 컴팔은 커먼웰스 매거진(CommonWealth Magazine)으로부터 대만 상위 7대 제조업체 중 하나로 인정받았으며 포브스 글로벌 2000(Forbes Global 2000) 기업에 지속적으로 이름을 올리고 있다. 컴팔은 클라우드 서버, 자동차 전자기기, 스마트 의료 및 헬스케어, 고급 통신 솔루션 등 새로운 성장 영역으로 적극적으로 확장하고 있다. 대만 타이베이에 본사를 둔 컴팔은 미국, 대만, 중국, 베트남, 멕시코, 브라질 및 폴란드에서 설계 및 생산 시설을 운영하고 있다. 자세한 정보는 https://www.compal.com에서 확인할 수 있다.

베르다 소개

베르다(이전 명칭: 데이터크런치(DataCrunch))는 유럽 전역에서 고밀도 GPU 데이터 센터를 운영하는 유럽 AI 클라우드 제공업체로, 대규모 훈련 및 추론을 위한 온디맨드 컴퓨팅을 제공한다. 핀란드에 본사를 둔 베르다는 재생 에너지로 구동되는 인프라를 운영하며 차세대 모델을 구축하는 프런티어 AI 연구소, 연구팀 및 스타트업에 서비스를 제공한다. 자세한 정보는 https://verda.com에서 확인할 수 있다.

SOURCE COMPAL ELECTRONICS,INC.