Verda et Compal annoncent un partenariat pour accélérer le développement et l'expansion de l'infrastructure d'IA

TAIPEI, 8 mai 2026 /PRNewswire/ -- Compal Electronics (Compal ; TWSE : 2324) et Verda, le fournisseur européen de services d'IA en nuage basé à Helsinki, conçus pour répondre aux exigences de l'entraînement de modèles d'avant-garde et de l'inférence agentique, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique en vertu duquel Compal fournira des systèmes de serveurs GPU de nouvelle génération afin d'accélérer la mise en place de son infrastructure d'IA de nouvelle génération à travers l'Europe et la région Asie-Pacifique.

Alan Chang, Vice President of Infrastructure Solutions Business Group at Compal, and Jorge Santos, Chief Operating Officer at Verda, hold framed partnership agreements during a signing ceremony

Dans le cadre de cette collaboration, Compal fournira des plates-formes de serveurs IA à haute densité et à refroidissement liquide. Les plateformes sont conçues pour les charges de travail qui définissent la prochaine vague d'IA : des applications agentiques qui traitent des contextes étendus et fonctionnent à un niveau de concurrence élevé, tout en maintenant l'efficacité thermique nécessaire pour les déploiements durables de Verda dans l'informatique en nuage.

Ce partenariat illustre l'intérêt croissant pour les services de Verda au niveau mondial, ainsi que le rôle grandissant de Compal en tant que partenaire d'infrastructure pour les opérateurs néocloud qui répondent à la demande croissante de capacité localisée de calcul pour l'IA. Alors que les entreprises et les gouvernements accordent de plus en plus d'importance à la résidence des données, à la sécurité et à la conformité réglementaire, les fournisseurs de néocloud comme Verda apparaissent comme des facilitateurs clés des stratégies d'IA souveraines.

« La plate-forme de Verda reflète l'orientation de la demande en matière d'infrastructure d'IA, à savoir des déploiements régionaux, à haute performance et à haut rendement énergétique », a déclaré Alan Chang, vice-président du groupe commercial des solutions d'infrastructure (ISBG) chez Compal. « Cette collaboration démontre notre capacité à fournir des systèmes d'IA avancés à grande échelle pour les clients qui construisent la prochaine génération de services d'IA dans le nuage. »

« Notre mission est de construire la prochaine génération d'infrastructure cloud pour l'IA et d'autonomiser les équipes pionnières dans le monde entier. Travailler avec Compal nous aide à fournir une qualité et une fiabilité de niveau international, et représente une étape importante dans nos projets d'expansion de notre présence dans la région Asie-Pacifique. Nous sommes impatients de poursuivre ce projet », a déclaré Jorge Santos, directeur général de Verda.

Compal procure une expertise technique approfondie en matière de calcul accéléré, de conception thermique avancée et d'intégration de systèmes, permettant aux clients de déployer efficacement une infrastructure d'IA tout en gérant la densité de puissance et la complexité opérationnelle. Pour soutenir les déploiements mondiaux d'IA, Compal continue d'étendre sa présence manufacturière à Taïwan, au Vietnam et aux États-Unis, renforçant ainsi la résilience de la chaîne d'approvisionnement et alignant la capacité de production sur les exigences des clients régionaux.

À propos de Compal

Fondée en 1984, Compal est l'un des principaux fabricants mondiaux d'ordinateurs et d'appareils intelligents, en partenariat avec des marques de premier plan dans le monde entier. Compal a été reconnue par le magazine CommonWealth comme l'un des sept meilleurs fabricants de Taïwan et a été régulièrement classée parmi les entreprises du Forbes Global 2000. Compal s'est activement développé dans de nouveaux domaines de croissance, notamment les serveurs en nuage, l'électronique automobile, la médecine et les soins de santé intelligents, et les solutions de communication avancées. Compal, dont le siège social se trouve à Taipei (Taïwan), dispose d'installations de conception et de production aux États-Unis, à Taïwan, en Chine, au Viêt Nam, au Mexique, au Brésil et en Pologne. Pour en savoir plus : https://www.compal.com

À propos de Verda

Verda (anciennement DataCrunch) est un fournisseur européen de cloud d'IA qui exploite des centres de données GPU à haute densité à travers l'Europe, fournissant des calculs à la demande pour l'entraînement et l'inférence à grande échelle. Basée en Finlande, Verda exploite une infrastructure activée par des énergies renouvelables et dessert des laboratoires d'IA de pointe, des équipes de recherche et des startups qui construisent la prochaine génération de modèles. Pour en savoir plus : https://verda.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2974621/image3.jpg