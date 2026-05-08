Verda y Compal anuncian una alianza para acelerar el desarrollo y la expansión de la infraestructura de IA

TAIPÉI, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Compal Electronics (Compal; TWSE: 2324) y Verda, el proveedor europeo de servicios de IA en la nube con sede en Helsinki, especializado en satisfacer las exigencias del entrenamiento de modelos de vanguardia e inferencia agéntica, anunciaron hoy una alianza estratégica en virtud de la cual Compal suministrará sistemas de servidores con GPU de última generación para acelerar el desarrollo de su infraestructura de IA de última generación en toda Europa y la región de Asia-Pacífico.

Alan Chang, vicepresidente del Grupo de Negocios de Soluciones de Infraestructura de Compal, y Jorge Santos, director de operaciones de Verda, sostienen acuerdos de asociación enmarcados durante una ceremonia de firma. (PRNewsfoto/COMPAL ELECTRONICS,INC.)

En el marco de esta colaboración, Compal suministrará plataformas de servidores de IA de alta densidad y refrigeración líquida. Estas plataformas están diseñadas para las cargas de trabajo que definen la próxima ola de IA: aplicaciones agénticas que procesan un contexto extenso y operan con un alto nivel de concurrencia, a la vez que mantienen la eficiencia térmica necesaria para las implementaciones en la nube sostenibles de Verda.

Esta alianza destaca el creciente interés mundial por los servicios de Verda, así como la función cada vez más importante que desempeña Compal como socio de infraestructura para los operadores de neocloud, que abordan la creciente demanda de recursos computacionales de IA localizados. A medida que las empresas y los gobiernos priorizan cada vez más la residencia de datos, la seguridad y el cumplimiento normativo, los proveedores de neocloud como Verda se están convirtiendo en facilitadores clave de las estrategias de IA soberana.

"La plataforma de Verda refleja hacia dónde se dirige la demanda de infraestructura de IA: hacia implementaciones regionales, de alto rendimiento y eficientes desde un punto de vista energético", afirmó Alan Chang, vicepresidente del Grupo de Negocios de Soluciones de Infraestructura (ISBG) de Compal. "Esta asociación demuestra nuestra capacidad para ofrecer sistemas avanzados de IA a gran escala a los clientes que están desarrollando la próxima generación de nubes de IA".

"Nuestra misión es desarrollar la próxima generación de infraestructura en la nube para IA y potenciar a equipos pioneros de todo el mundo. Trabajar con Compal nos permite ofrecer una calidad y confiabilidad de primer nivel, y representa un paso importante en nuestros planes de ampliar nuestra presencia en la región de Asia-Pacífico. Estamos entusiasmados con lo que nos depara el futuro", afirmó Jorge Santos, director de Operaciones de Verda.

Compal aporta una amplia experiencia en ingeniería en los ámbitos de la computación acelerada, el diseño térmico avanzado y la integración de sistemas, lo que permite a los clientes implementar infraestructuras de IA de manera eficiente, a la vez que gestionan la densidad de potencia y la complejidad operativa. Para respaldar las implementaciones de IA a nivel mundial, Compal continúa ampliando su presencia industrial en Taiwán, Vietnam y Estados Unidos, lo que fortalece la resiliencia de la cadena de suministro y adapta la capacidad de producción a las necesidades de los clientes de cada región.

Acerca de Compal

Fundada en 1984, Compal se ha convertido en un fabricante líder a nivel mundial de computadoras y dispositivos inteligentes, y se ha asociado con marcas de primer nivel de todo el mundo. Compal fue reconocida por la revista CommonWealth como uno de los 7 principales fabricantes de Taiwán y se ha clasificado de manera sistemática entre las empresas de la lista Forbes Global 2000. Compal se ha expandido de forma activa hacia nuevas áreas de crecimiento, entre las que se incluyen servidores en la nube, electrónica para automóviles, dispositivos médicos y sanitarios inteligentes y soluciones de comunicación avanzadas. Con sede en Taipéi, Taiwán, Compal cuenta con instalaciones de diseño y producción en Estados Unidos, Taiwán, China, Vietnam, México, Brasil y Polonia. Obtenga más información en https://www.compal.com

Acerca de Verda

Verda (anteriormente DataCrunch) es un proveedor europeo de servicios de IA en la nube que opera centros de datos con GPU de alta densidad en toda Europa y ofrece recursos de computación bajo demanda para el entrenamiento y la inferencia a gran escala. Con sede en Finlandia, Verda cuenta con una infraestructura que funciona con energía renovable y presta servicios a laboratorios de IA de vanguardia, equipos de investigación y empresas emergentes que desarrollan la próxima generación de modelos. Obtenga más información en https://verda.com

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FUENTE COMPAL ELECTRONICS,INC.