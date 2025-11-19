Verosoft lança a mobiMentor AI, o primeiro agente de IA projetado para realizar trabalhos reais de manutenção

A execução orientada por voz, a automação inteligente e os agentes treinados em manutenção trazem um novo nível de produtividade para os setores industriais.

MONTREAL, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Verosoft , líder global em soluções de Gestão de Ativos Empresariais(EAM) baseadas no Microsoft Dynamics 365 Business Central, anunciou hoje o lançamento do mobiMentor AI , o primeiro ecossistema de IA agêntica criado especificamente para lidar com trabalhos de manutenção reais, não apenas para responder a perguntas.

Atualmente, as equipes de manutenção enfrentam o encolhimento das equipes, o aumento da complexidade dos equipamentos e a crescente pressão para melhorar o tempo de atividade com menos recursos. Grande parte do seu dia ainda é consumido por tarefas administrativas. A mobiMentor AI introduz uma nova categoria de tecnologia para o setor industrial: IA que age em nome do usuário.

"Os técnicos passam muito tempo lutando contra o sistema em vez de consertar o equipamento", disse Alexis Turgeon, diretor de inovação da Verosoft. "A mobiMentor AI atua como parceira operacional. Se um técnico disser: "Feche esta ordem de serviço" ou "Crie uma solicitação de trabalho para essa bomba", o sistema simplesmente faz isso. Transforma a linguagem natural em trabalho real e concluído. Este é o futuro da manutenção, e devolve o tempo ao que realmente importa."

Trazendo a IA agêntica para o chão de fábrica

A IA agêntica supera os chatbots, permitindo que os sistemas executem tarefas de forma autônoma. A mobiMentor AI aplica esse recurso diretamente às operações de manutenção e gerenciamento de ativos, combinando cinco recursos principais:

IA que age

Automatiza atualizações, gera ordens de serviço, cria relatórios e conclui tarefas diretamente dentro do TAG Mobi e do Business Central.

IA que entende de manutenção

Agentes especializados treinados em EAM reais e dados de confiabilidade, oferecendo insights e recomendações contextualmente relevantes.

IA que se adapta em tempo real

Ajusta suas respostas com base no histórico, condição, ambiente e contexto operacional do ativo.

Automação de fluxo de trabalho sem código

Os gerentes de manutenção podem criar e personalizar fluxos de trabalho baseados em IA sem habilidades técnicas, acelerando a melhoria contínua.

Execução habilitada por voz

Os técnicos podem recuperar informações, atualizar registros e acionar fluxos de trabalho sem usar as mãos, reduzindo a carga administrativa durante o trabalho de campo.

Confiança, transparência e controle a cada passo

As organizações industriais precisam de uma IA que possam controlar. A mobiMentor AI foi projetada com rigorosas salvaguardas:

Zero retenção de dados por padrão , garantindo que as informações proprietárias nunca sejam armazenadas ou reutilizadas

para confirmar, revisar ou rejeitar ações sugeridas

derivados de cenários de manutenção e EAM do mundo real

Auditabilidade clara, permitindo que os líderes verifiquem ações e fluxos de trabalho acionados pela IA

Uma vantagem estratégica para parceiros e clientes Microsoft

Totalmente integrado ao The Asset Guardian (TAG) Mobi, incorporado ao Microsoft Dynamics 365 Business Central, a mobiMentor AI traz automação inteligente além do módulo de manutenção para suportar operações conectadas. Isso permite que os parceiros Microsoft implantem sistemas de IA personalizados e orientados para a ação que complementam suas implementações de BC existentes.

"Nosso compromisso é ajudar as organizações a dimensionar a experiência, aumentar o tempo de chave e reduzir os custos operacionais", disse Martin Turgeon, presidente da Verosoft. "Ao combinar linguagem natural com inteligência orientada para a ação, a IA da mobiMentor fortalece a resiliência no chão de fábrica e dá às equipes uma vantagem prática e imediata."

Sobre a Verosoft

Orgulhosamente canadense, a Verosoft é uma empresa global de software dedicada a ajudar organizações com uso intensivo de ativos a alcançar a excelência operacional por meio de soluções intuitivas e inteligentes. Seu principal produto, o The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM capacita as organizações a gerenciar, manter e otimizar ativos físicos em vários setores, incluindo fabricação, gerenciamento de instalações, energia renovável, transporte e muito mais. Visite verosoftdesign.com para obter detalhes.

