Verosoft تطلق mobiMentor AI ، أول منظومة للذكاء الاصطناعي بالوكلاء مصمم للحصول على أعمال الصيانة الحقيقية

التنفيذ القائم على الصوت والأتمتة الذكية والوكلاء المدربين على الصيانة يجلبون مستوى جديد من الإنتاجية للقطاعات الصناعية.

مونتريال ، 19 نوفمبر ، 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة "فيروسوفت" ( Verosoft) ، الشركة الرائدة عالميًا في حلول إدارة الأصول المؤسسية المبنية على برنامج Microsoft Dynamics 365 Business Central ، عن إطلاق mobiMentor AI ، أول منظومة للذكاء الاصطناعي بالوكلاء تم إنشاؤها خصيصًا للتعامل مع أعمال الصيانة الحقيقية ، وليس فقط للإجابة على الأسئلة.

تواجه فرق الصيانة اليوم تقلص مجمعات العمال ، وزيادة تعقيد المعدات ، والضغط المتزايد لتحسين وقت التشغيل مع موارد أقل. لا تزال الكثير من أيامهم تستهلكها مهام الإدارة. تقدم منظومة mobiMentor AI فئة جديدة من التكنولوجيا للقطاع الصناعي: الذكاء الاصطناعي الذي يتصرف نيابة عن المستخدم.

قال "أليكسس تورجن"، مدير الابتكار في "فيروسوفت": "يقضي الفنيون الكثير من الوقت في محاربة النظام بدلاً من إصلاح المعدات". "تعمل منظومة MobiMentor AI كشريك تشغيلي. إذا قال فني ، 'اغلق أمر العمل هذا' أو 'انشئ طلب عمل لتلك المضخة' ، فإن النظام يقوم بذلك ببساطة. إنه يحول اللغة الطبيعية إلى عمل حقيقي مكتمل. هذا هو مستقبل الصيانة ، ويضع الوقت مرة أخرى في الأمور الهامة."

جلب الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى ساحة العمل

يتفوق الذكاء الاصطناعي العميل على روبوتات الدردشة من خلال تمكين الأنظمة من تنفيذ المهام بشكل مستقل. تطبق منظومة mobiMentor AI هذه القدرة مباشرةً على عمليات الصيانة وإدارة الأصول ، حيث يجمع بين خمس قدرات أساسية هي:

الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ إجراءات

تقوم بأتمتة التحديثات ، وتوليد أوامر العمل ، وإنشاء التقارير ، وإكمال المهام مباشرةً داخل حل TAG Mobi وبرنامج Business Central .

الذكاء الاصطناعي الذي يفهم الصيانة

تم تدريب الوكلاء المتخصصين على بيانات إدارة الأصول المؤسسية وعلى بيانات الموثوقية الحقيقية ، مما يوفر رؤى وتوصيات ذات صلة بالسياق.

الذكاء الاصطناعي الذي يتكيف في الوقت الحقيقي

تعدل استجاباتها بناءً على تاريخ الأصول والحالة والبيئة والسياق التشغيلي.

أتمتة سير العمل بدون برمجة

يمكن لمديري الصيانة إنشاء وتخصيص تدفقات العمل التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دون مهارات تقنية ، مما يؤدي إلى تسريع التحسين المستمر.

التنفيذ بالصوت

يمكن للفنيين استرجاع المعلومات وتحديث السجلات وتشغيل تدفقات العمل دون استخدام الأيدي، مما يقلل من الحمل الإداري أثناء العمل الميداني.

الثقة والشفافية والتحكم في كل خطوة

تحتاج المنظمات الصناعية الذكاء الاصطناعي الذي يمكنها التحكم فيه. تم تصميم منظومة mobiMentor AI مع ضمانات صارمة تتمثل في:

عدم الاحتفاظ بالبيانات بشكل افتراضي ، مما يضمن عدم تخزين أو إعادة استخدام المعلومات الخاصة أبدًا

موافقات الإشراك البشري لتأكيد أو مراجعة أو رفض الإجراءات المقترحة

بيانات التدريب المبنية خصيصًا ، المستمدة من سيناريوهات الصيانة في العالم الحقيقي وسيناريوهات إدارة الأصول المؤسسية

قابلية التدقيق الواضحة ، مما يسمح للقادة بالتحقق من الإجراءات وتدفقات العمل التي يطلقها الذكاء الاصطناعي

ميزة استراتيجية لشركاء وعملاء مايكروسوفت

تجلب منظومة mobiMentor AI ، المدمجة بالكامل مع حل The Asset Guardian (TAG) Mobi ، والمدمجة في برنامج Microsoft Dynamics 365 Business Central ، الأتمتة الذكية إلى ما وراء وحدة الصيانة لدعم العمليات المتصلة. يتيح هذا لشركاء "مايكروسوفت" ( Microsoft ) نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المخصصة والموجهة نحو العمل والتي تكمل تنفيذات Business Central (BC) الحالية الخاصة بهم.

قال "مارتن تورجون"، رئيس شركة "فيروسوفت": "التزامنا هو مساعدة المنظمات على توسيع نطاق الخبرة ، وزيادة وقت أعمال الصيانة الفعلي، والحد من التكاليف التشغيلية". "من خلال الجمع بين اللغة الطبيعية والذكاء القائم على العمل ، تعزز منظومة mobiMentor AI المرونة على ساحة العمل ويعطي الفرق ميزة عملية وفورية".

تعرف على المزيد على صفحة الويب: verosoftdesign.com/features/mobimentor-ai

نبذة عن Verosoft

تفخر "فيروسوفت" بجذورها الكندية كشركة برمجيات عالمية رائدة، حيث تكرّس جهودها لمساعدة المؤسسات كثيفة الأصول على تحقيق التميُّز التشغيلي من خلال حلول ذكية وسهلة الاستخدام. يزود حل The Asset Guardian (TAG) Mobi لإدارة الأصول المؤسسية، الذي يعد منتجها الرئيسي، المؤسسات بالقدرة على إدارة وصيانة وتحسين استخدام الأصول المادية بكفاءة عالية، عبر قطاعات حيوية مثل التصنيع، وإدارة المرافق، والطاقة المتجددة، والنقل، وغيرها. تفضلوا بزيارة موقع الويب verosoftdesign.com للحصول على التفاصيل.

للتواصل الإعلامي: Louis-Philippe Tremblay ، [email protected]

