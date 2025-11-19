Verosoft bringt mobiMentor AI auf den Markt, die erste agentenbasierte KI, die echte Wartungsarbeiten erledigt

Sprachgesteuerte Ausführung, intelligente Automatisierung und in der Wartung geschulte Agenten bringen ein neues Maß an Produktivität in die Industrie.

MONTREAL, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Verosoft, ein weltweit führender Anbieter von Enterprise Asset Management-Lösungen (EAM) auf der Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central, gab heute die Markteinführung von mobiMentor AI bekannt, dem ersten agentenbasierten KI-Ökosystem, das speziell dafür entwickelt wurde, echte Wartungsarbeiten zu erledigen und nicht nur Fragen zu beantworten.

Wartungsteams sehen sich heute mit schrumpfenden Personalbeständen, einer zunehmenden Komplexität der Anlagen sowie dem wachsenden Druck konfrontiert, die Betriebszeit mit weniger Ressourcen zu verbessern. Ein Großteil des Tages wird immer noch mit Verwaltungsaufgaben verbracht. mobiMentor AI führt eine neue Technologiekategorie für den industriellen Sektor ein: KI, die im Namen des Nutzers tätig wird.

„Techniker verbringen viel zu viel Zeit damit, sich mit Systemen herumzuschlagen, statt Ausrüstung zu reparieren", sagte Alexis Turgeon, Innovationsdirektor bei Verosoft. „mobiMentor AI fungiert als einsatzfähiger Partner." Wenn ein Techniker sagt: „Schließe diesen Arbeitsauftrag" oder „Erstelle eine Arbeitsanforderung für diese Pumpe", führt das System es einfach aus. Es verwandelt natürliche Sprache in echte, abgeschlossene Arbeit. Das ist die Zukunft der Wartung, und sie bringt die Zeit dorthin zurück, wo sie gebraucht wird.

Agentenbasierte KI in der Werkstatt

Agentenbasierte KI übertrifft Chatbots, indem sie Systeme in die Lage versetzt, Aufgaben autonom auszuführen. mobiMentor AI wendet diese Fähigkeit direkt auf Wartungs- und Anlagenmanagement-Abläufe an und kombiniert fünf Kernfähigkeiten:

KI, die Maßnahmen ergreift

Automatisiert Aktualisierungen, erzeugt Arbeitsaufträge, erstellt Berichte und erledigt Aufgaben direkt in TAG Mobi sowie Business Central.

Spezialisierte Agenten, die auf reale EAM- und Zuverlässigkeitsdaten geschult sind sowie kontextrelevante Erkenntnisse und Empfehlungen bieten.

Passt ihre Reaktionen auf der Grundlage von Anlagenhistorie, Zustand, Umgebung und betrieblichem Kontext an.

Wartungsmanager können KI-gestützte Arbeitsabläufe ohne technische Kenntnisse erstellen sowie anpassen und so die kontinuierliche Verbesserung beschleunigen.

Techniker können Informationen abrufen, Datensätze aktualisieren und Arbeitsabläufe freihändig auslösen, was den Verwaltungsaufwand bei der Arbeit vor Ort reduziert.

Vertrauen, Transparenz und Kontrolle bei jedem Schritt

Industrieunternehmen benötigen KI, die sie kontrollieren können. mobiMentor AI wurde mit strengen Sicherheitsvorkehrungen entwickelt:

Standardmäßig keine Datenspeicherung , wodurch sichergestellt wird, dass geschützte Informationen niemals gespeichert oder wiederverwendet werden

, wodurch sichergestellt wird, dass geschützte Informationen niemals gespeichert oder wiederverwendet werden Human-in-the-Loop-Genehmigungen zur Bestätigung, Überarbeitung oder Ablehnung vorgeschlagener Maßnahmen

zur Bestätigung, Überarbeitung oder Ablehnung vorgeschlagener Maßnahmen Speziell entwickelte Trainingsdaten , die aus realen Wartungs- und EAM-Szenarien stammen

, die aus realen Wartungs- und EAM-Szenarien stammen Klare Überprüfbarkeit, die Verantwortlichen ermöglicht, durch KI ausgelöste Aktionen und Arbeitsabläufe zu überprüfen

Ein strategischer Vorteil für Microsoft-Partner und -Kunden

Voll integriert in „The Asset Guardian (TAG) Mobi", eingebettet in Microsoft Dynamics 365 Business Central, bringt mobiMentor AI intelligente Automatisierung über das Wartungsmodul hinaus, um vernetzte Abläufe zu unterstützen. So können Microsoft-Partner maßgeschneiderte, handlungsorientierte KI-Systeme einsetzen, die ihre bestehenden BC-Implementierungen ergänzen.

„Unser Ziel lautet, Unternehmen zu helfen, Fachwissen zu skalieren, die tatsächliche Arbeitszeit an den Geräten zu erhöhen und Betriebskosten zu senken", sagte Martin Turgeon, Präsident von Verosoft. „Durch die Kombination von natürlicher Sprache mit handlungsorientierter Intelligenz stärkt mobiMentor AI die Resilienz im Betrieb und verschafft Teams einen praktischen, unmittelbaren Vorteil."

Weitere Informationen finden Sie auf verosoftdesign.com/features/mobimentor-ai

Informationen zu Verosoft

Das kanadische Unternehmen Verosoft ist ein globales Softwareunternehmen, das sich darauf spezialisiert hat, anlagenintensive Unternehmen mit intuitiven, intelligenten Lösungen bei der Erreichung von Spitzenleistungen zu unterstützen. Das Vorzeigeprodukt, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, ermöglicht Unternehmen die Verwaltung, Wartung sowie Optimierung physischer Anlagen in verschiedenen Branchen, darunter Fertigung, Gebäudemanagement, erneuerbare Energien, Transportwesen und andere. Besuchen Sie verosoftdesign.com für weitere Informationen.

Medienkontakt: Louis-Philippe Tremblay, [email protected]

