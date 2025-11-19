Verosoft lanza mobiMentor AI, la primera IA agéntica diseñada para realizar tareas de mantenimiento reales

La ejecución por voz, la automatización inteligente y los agentes capacitados en mantenimiento aportan un nuevo nivel de productividad a los sectores industriales.

MONTREAL, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Verosoft, líder mundial en soluciones de gestión de activos empresariales (EAM, por sus siglas en inglés) basadas en Microsoft Dynamics 365 Business Central, anunció hoy el lanzamiento de mobiMentor AI, el primer ecosistema de IA agéntica diseñado específicamente para gestionar tareas de mantenimiento reales, y no solo para responder preguntas.

Verosoft Logo

Hoy en día, los equipos de mantenimiento se enfrentan a una reducción de la mano de obra disponible, una mayor complejidad de los equipos y una presión cada vez mayor para mejorar el tiempo de actividad con menos recursos. Gran parte de la jornada de estos recursos sigue dedicándose a tareas administrativas. mobiMentor AI introduce una nueva categoría de tecnología para el sector industrial: IA que actúa en nombre del usuario.

"Los técnicos dedican mucho tiempo a luchar contra el sistema en lugar de reparar los equipos", afirmó Alexis Turgeon, director de Innovación de Verosoft. "mobiMentor AI actúa como socio operativo. Si un técnico dice: "Cierre esta orden de trabajo" o "Cree una solicitud de trabajo para esa bomba", el sistema simplemente lo hace. Convierte el lenguaje natural en trabajo real y finalizado. Este es el futuro del mantenimiento y devuelve el tiempo a donde realmente importa".

Llevar la IA agéntica al taller

La IA agéntica supera a los chatbots ya que permite que los sistemas ejecuten tareas de forma autónoma. mobiMentor AI aplica esta capacidad directamente a las operaciones de mantenimiento y gestión de activos al combinar cinco capacidades básicas:

IA que toma medidas

Automatiza actualizaciones, genera órdenes de trabajo, crea informes y completa tareas directamente dentro de TAG Mobi y Business Central.

Agentes especializados capacitados con datos reales de EAM y confiabilidad, que ofrecen información y recomendaciones relevantes según el contexto.

Ajusta sus respuestas en función del historial, el estado, el entorno y el contexto operativo de los activos.

Los responsables de mantenimiento pueden crear y personalizar flujos de trabajo impulsados por IA sin necesidad de conocimientos técnicos, lo que acelera la mejora continua.

Los técnicos pueden recuperar información, actualizar registros y activar flujos de trabajo sin necesidad de utilizar las manos, lo que reduce la carga administrativa durante el trabajo de campo.

Confianza, transparencia y control en cada paso

Las organizaciones industriales necesitan una IA que puedan controlar. mobiMentor AI se diseñó con estrictas medidas de seguridad:

Retención de datos cero por defecto , lo que garantiza que la información confidencial nunca se almacene ni se reutilice

, lo que garantiza que la información confidencial nunca se almacene ni se reutilice Aprobaciones con intervención humana para confirmar, revisar o rechazar las acciones sugeridas

para confirmar, revisar o rechazar las acciones sugeridas Datos de capacitación creados específicamente , derivados de escenarios reales de mantenimiento y EAM

, derivados de escenarios reales de mantenimiento y EAM Auditoría clara, lo que permite a los líderes verificar las acciones y los flujos de trabajo activados por la IA

Una ventaja estratégica para los socios y clientes de Microsoft

Totalmente integrado con The Asset Guardian (TAG) Mobi, incorporado en Microsoft Dynamics 365 Business Central, mobiMentor AI lleva la automatización inteligente más allá del módulo de mantenimiento para dar soporte a las operaciones conectadas. Esta automatización inteligente permite a los socios de Microsoft implementar sistemas de IA personalizados y orientados a la acción que complementan sus implementaciones de BC existentes.

"Nuestro compromiso es ayudar a las organizaciones a ampliar sus conocimientos técnicos, aumentar el tiempo de trabajo y reducir los costos operativos", afirmó Martin Turgeon, presidente de Verosoft. "Al combinar el lenguaje natural con la inteligencia impulsada por la acción, mobiMentor AI refuerza la resiliencia en la planta de producción y brinda a los equipos una ventaja práctica e inmediata".

Más información en verosoftdesign.com/features/mobimentor-ai

Acerca de Verosoft

Orgullosamente canadiense, Verosoft es una empresa mundial de software que se dedica a ayudar a las organizaciones con gran cantidad de activos a alcanzar la excelencia operativa mediante soluciones intuitivas e inteligentes. Su producto estrella, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, permite a las organizaciones gestionar, mantener y optimizar los activos físicos en diversos sectores, entre los que se incluyen la fabricación, la gestión de instalaciones, las energías renovables, el transporte y mucho más. Visite verosoftdesign.com para más detalles.

Contacto para los medios: Louis-Philippe Tremblay, [email protected]

