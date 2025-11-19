Verosoft lanza mobiMentor AI, la primera IA de agentes diseñada para realizar tareas de mantenimiento reales

La ejecución mediante comandos de voz, la automatización inteligente y los agentes capacitados en mantenimiento aportan un nuevo nivel de productividad a los sectores industriales.

MONTREAL, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Verosoft, líder mundial en soluciones de gestión de activos empresariales (EAM) basadas en Microsoft Dynamics 365 Business Central, anunció hoy el lanzamiento de mobiMentor AI, el primer ecosistema de IA Agentic diseñado específicamente para gestionar trabajos de mantenimiento reales, no solo para responder preguntas.

Actualmente, los equipos de mantenimiento se enfrentan a una escasez de mano de obra, una creciente complejidad de los equipos y una presión cada vez mayor para mejorar el tiempo de actividad con menos recursos. Gran parte de su jornada laboral aún se consume en tareas administrativas. mobiMentor AI introduce una nueva categoría de tecnología para el sector industrial: IA que actúa en nombre del usuario.

"Los técnicos dedican demasiado tiempo a lidiar con el sistema en lugar de reparar los equipos", afirmó Alexis Turgeon, director de Innovación de Verosoft. "mobiMentor AI actúa como un socio operativo. Si un técnico dice: "Cierra esta orden de trabajo" o "Crea una solicitud de trabajo para esa bomba", el sistema simplemente lo hace. Transforma el lenguaje natural en trabajo real y completado. Este es el futuro del mantenimiento, y devuelve el tiempo a donde realmente importa".

Llevando la IA Agentic al taller

La IA Agentic supera a los chatbots al permitir que los sistemas ejecuten tareas de forma autónoma. mobiMentor AI aplica esta capacidad directamente a las operaciones de mantenimiento y gestión de activos, combinando cinco capacidades básicas:

Automatiza actualizaciones, genera órdenes de trabajo, crea informes y completa tareas directamente en TAG Mobi y Business Central. IA que comprende el mantenimiento: Agentes especializados, entrenados con datos reales de EAM y confiabilidad, ofrecen información y recomendaciones relevantes según el contexto.

Confianza, transparencia y control en cada paso

Las organizaciones industriales necesitan una IA que puedan controlar. mobiMentor AI se diseñó con estrictas medidas de seguridad.

Una ventaja estratégica para los socios y clientes de Microsoft

Totalmente integrado con The Asset Guardian (TAG) Mobi, incorporado en Microsoft Dynamics 365 Business Central, mobiMentor AI lleva la automatización inteligente más allá del módulo de mantenimiento para respaldar las operaciones conectadas. Esto permite a los socios de Microsoft implementar sistemas de IA personalizados y orientados a la acción que complementan sus implementaciones de continuidad de negocio existentes.

"Nuestro compromiso es ayudar a las organizaciones a potenciar su experiencia, aumentar el tiempo de trabajo operativo y reducir los costes operativos", afirmó Martin Turgeon, presidente de Verosoft. "Al combinar el lenguaje natural con la inteligencia orientada a la acción, mobiMentor AI refuerza la resiliencia en la planta de producción y proporciona a los equipos una ventaja práctica e inmediata".

Acerca de Verosoft

Verosoft, una empresa canadiense de software global, se dedica a ayudar a organizaciones con gran cantidad de activos a alcanzar la excelencia operativa mediante soluciones intuitivas e inteligentes. Su producto estrella, The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM, permite a las organizaciones gestionar, mantener y optimizar sus activos físicos en diversos sectores, como la fabricación, la gestión de instalaciones, las energías renovables, el transporte y otros. Visite verosoftdesign.com para obtener más información.

Contacto de medios: Louis-Philippe Tremblay, [email protected]

