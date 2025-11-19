Verosoft 推出 mobiMentor AI：首款旨在完成實際維修工作的代理型 AI

語音驅動執行、智能自動化及受過維修訓練的代理，為工業界帶來前所未有的生產力水平。

蒙特利爾 2025年11月19日 /美通社/ -- Verosoft 是建立於 Microsoft Dynamics 365 Business Central 之上的全球企業資產管理 (EAM) 解決方案領導者，其今天宣佈推出 mobiMentor AI。這是首個專為處理實際維修工作——而非僅僅回答問題——而構建的代理型 AI 生態系統。

現今的維修團隊面臨勞動力萎縮、設備日益複雜，以及需以更少資源提高正常運行時間的壓力。他們每天仍需花費大量時間處理行政工作。mobiMentor AI 為工業界引入了一種全新的技術類別：能代表用戶採取行動的 AI。

「技術人員花太多時間與系統糾纏，而非專注維修設備。」Verosoft 創新總監 Alexis Turgeon 表示，「mobiMentor AI 可以充當營運合作夥伴。如果技術人員說：『關閉這張工單』或『為那個泵建立維修請求』，系統就會直接執行。它將自然語言轉化為實際、已完成的工作。這就是維修的未來，將時間還給真正重要的事務。」

將代理型 AI 帶入車間

代理型 AI 超越了聊天機械人，能讓系統自主執行任務。mobiMentor AI 將此能力直接應用於維修和資產管理營運，結合了五大核心功能：

採取行動的 AI

自動更新、生成工單、建立報告，並直接在 TAG Mobi 和 Business Central 內完成任務。

專門的代理經過真實 EAM 和可靠性數據訓練，提供切合語境的見解和建議。

根據資產歷史、狀況、環境和操作背景調整其回應。

維修經理無需技術技能即可構建和定制 AI 驅動的工作流程，加速持續改進。

技術人員可以以免提方式檢索資訊、更新記錄和觸發工作流程，減輕現場工作時的行政負擔。

每個步驟都具備信任、透明度和控制權

工業機構需要可控的 AI。mobiMentor AI 的設計包含嚴格的安全保障：

預設零數據保留， 確保專有資訊從不被存儲或重複使用

確保專有資訊從不被存儲或重複使用 人手介入審批， 用於確認、修改或拒絕建議的操作

用於確認、修改或拒絕建議的操作 專用訓練數據 ，源自真實世界的維修和 EAM 場景

，源自真實世界的維修和 EAM 場景 清晰的可審計性，允許領導者驗證由 AI 觸發的操作和工作流程

Microsoft 合作夥伴與客戶的戰略優勢

mobiMentor AI 與嵌入在 Microsoft Dynamics 365 Business Central 中的 The Asset Guardian (TAG) Mobi 完全整合，將智能自動化擴展至維修模組以外，支援互聯營運。這讓 Microsoft 合作夥伴能夠部署度身訂造、行動導向的 AI 系統，與現有的 Business Central 實施方案相輔相成。

「我們的承諾是協助機構擴展專業知識、增加實際維修時間並降低營運成本。」Verosoft 總裁 Martin Turgeon 表示，「透過結合自然語言與行動導向的智能，mobiMentor AI 加強了車間的韌性，為團隊帶來實際、即時的優勢。」

關於 Verosoft

Verosoft 是一家全球軟體公司，總部位於加拿大。該公司致力提供直覺兼智能的解決方案，協助資產密集型機構實現卓越營運。其旗艦產品 The Asset Guardian (TAG) Mobi EAM 賦能製造、設施管理、可再生能源、運輸等多個行業的機構管理、維護和優化實體資產。詳情請瀏覽 verosoftdesign.com。

