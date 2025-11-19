베로소프트, 정비 작업을 실행하도록 설계된 최초의 에이전틱 AI인 mobiMentor AI 출시

음성 지시에 따른 실행 , 지능적인 자동화 기술, 그리고 정비 능력을 갖춘 AI 에이전트가 산업 분야에서 차원이 다른 생산성을 실현한다.

몬트리올, 2025년 11월 19일/PRNewswire/ -- 마이크로소프트 다이나믹스 365 비즈니스 센트럴(Microsoft Dynamics 365 Business Central)을 기반으로 한 전사적 자산 관리(EAM) 솔루션 분야의 세계 선두 기업인 베로소포트(Verosoft)가 오늘 단순히 질문에 답하는 수준을 넘어 정비 작업을 직접 진행하도록 특별히 설계된 최초의 에이전틱 AI 생태계인 모비멘토 AI(mobiMentor AI)를 출시한다고 발표했다.

오늘날 정비 팀은 날로 심화하는 인력 부족 현상 , 갈수록 복잡해지는 장비, 그리고 더 적은 자원으로 장비 가동 시간을 극대화해야 하는 압박에 시달린다. 기술자가 여전히 일과 중 많은 시간을 행정 작업에 허비하는 실정인데, 모비멘토 AI가 산업 부문에 사용자를 대신해 행동하는 AI라는 획기적인 기술 개념을 제시한다.

Verosoft Logo

알렉시스 터전 (Alexis Turgeon) 베로소포트 혁신 담당 이사는 "기술자가 장비 수리라는 본연의 업무보다 복잡한 시스템 사용법과 씨름하는 데 더 많은 시간을 낭비한다"라고 지적하고, "모비멘토 AI는 작업 현장에서 파트너 역할을 수행한다. 만약 기술자가 '이 작업 완료 처리해 줘'나 '저 펌프에 대한 작업 요청서 작성해 줘'라고 말하면, 모비멘토 AI가 곧장 지시를 이행한다. AI 시스템이 자연어 명령을 정확히 이해하고 실제로 작업을 완수하는 것이다. 이것이 바로 가장 중대한 업무에 집중할 시간을 확보할 수 있는 정비의 미래이다"라고 힘주어 말했다.

현장 작업에 에이전틱 AI 응용

에이전틱 AI는 기존 챗봇의 한계를 극복하고 자율적으로 작업을 실행할 수 있다. 모비멘토 AI에서는 이러한 기능성을 정비 및 장비 관리 작업에 적용하고 다음과 같은 다섯 가지 핵심 기능을 통합했다.

스스로 행동하는 AI

TAG 모비(The Asset Guardian Mobi)와 다이나믹스 365 비즈니스 센트럴 시스템 안에서 직접 업데이트부터 작업 지시, 보고서 작성, 작업 완료에 이르기까지 모든 것을 자동으로 수행한다.

정비를 이해하는 AI

실제 EAM 및 장비 신뢰도 데이터를 학습한 특수 에이전트가 상황에 맞는 통찰력을 발휘하고 권고안을 제시한다.

실시간으로 적응하는 AI

장비 이력 , 상태, 환경, 작업 맥락을 종합적으로 고려하여 대응 방안을 조정한다.

코딩이 필요 없는 작업 절차 자동화 코딩 지식이 없는 정비 관리자도 AI 지원 방식의 작업 절차를 직접 만들고 수정한 후 갈수록 빠른 속도로 꾸준히 보완할 수 있다.

음성 인식을 통한 실행 현장 기술자가 음성 명령만으로 정보 조회 , 기록 갱신, 작업 절차 시작 등을 진행할 수 있으므로 번거로운 행정 업무 부담이 완화된다.

모든 단계에서 신뢰성 , 투명성, 통제력 유지

산업 현장에는 통제할 수 있는 AI 솔루션이 필요하다. 모비멘토 AI에는 이러한 시장의 요구를 반영하여 다음과 같은 견고한 안전장치가 마련되어 있다.

데이터 철저히 삭제 : 기밀 정보를 절대로 저장하거나 재사용하지 않는다.

HITL(Human-In-The-Loop) 승인 방식 : AI가 작업을 제안하면 인간이 이를 승인, 수정 또는 거부하는 식으로 진행된다.

맞춤형 훈련 데이터 : AI가 실제 정비 및 EAM 데이터로 학습한다.

투명한 감사 추적성 : 관리자가 AI에 의해 실행된 조치와 작업 절차를 면밀히 검토할 수 있다.

마이크로소프트 파트너와 고객이 누리는 전략적 이점

TAG 모비 및 마이크로소프트 다이내믹스 365 비즈니스 센트럴과 완벽하게 통합된 모비멘토 AI는 정비 기능을 뛰어넘는 스마트 자동화를 통해 연계된 작업 절차를 지원한다. 덕분에 마이크로소프트 파트너가 기존의 비즈니스 센트럴 시스템을 보완하는 행동 중심적인 맞춤형 AI 시스템을 구현할 수 있다.

마틴 터전 (Martin Turgeon) 베로소포트 사장은 "베로소포트의 목표는 고객사가 전문성을 강화하고, 쓸데없이 낭비되는 시간을 줄이며, 운영 비용을 절감하도록 돕는 것이다. 사람의 일상 언어를 이해하고 행동으로 옮기는 모비멘토 AI는 작업 현장의 안정성을 높이고 작업 현장 인력의 생산성 증대 효과를 즉각적으로 창출한다"라고 힘주어 말했다.

자세한 내용은 verosoftdesign.com/features/mobimentor-ai 에서 확인할 수 있다 .

베로소포트 (Verosoft) 소개

캐나다 기업인 베로소포트는 사업 운영에 많은 양의 물리적 자산을 동원해야 하는 기업이 운영 우수성 (Operational Excellence)을 실현할 수 있는 직관적인 지능형 솔루션을 전문적으로 개발하는 소프트웨어 회사이다. 이 회사의 주력 제품인 TAG 모비 EAM 솔루션은 제조, 시설 관리, 재생 에너지, 운송 등 다양한 산업 분야에 종사하는 기업이 물리적 자산을 관리, 정비, 최적화하는 데 이상적이다. 자세한 내용은 verosoftdesign.com에서 확인할 수 있다.

미디어 문의 : 루이-필립 트렘블레이(Louis-Philippe Tremblay), [email protected]

