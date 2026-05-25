VT Markets 新增 39 檔美國股票與 ETF 涵蓋 AI、太空與能源
新聞提供者VT Markets
25 5月, 2026, 17:00 CST
悉尼2026年5月25日 /美通社/ -- 全球領先的多資產交易平台VT Markets宣佈擴大產品線，新增39只美股及ETF，使其上市美股及ETF總數突破500只。
此次新增產品正值全球市場加速轉向主題性及宏觀驅動型交易機會之際，人工智慧、能源基礎設施、半導體及區域增長市場領域備受關注。隨著市場動能向多個板塊擴散，零售交易者也希望在傳統藍籌股之外，獲得更具針對性的投資敞口。
新增標的中，涵蓋人工智慧基礎設施、商業航太技術、光通信、半導體製造、清潔與核能以及地緣政治相關國防開支等領域。部分新增標的還反映了市場關注點正從消費級AI敘事，轉向支撐AI應用的基礎設施，包括光網路、電力供應及支援大規模數據中心擴張的設備。
重點新增個股包括Arm Holdings (ARM)、AppLovin (APP)、阿斯麥 (ASML)、AST SpaceMobile (ASTS)、Constellation Energy (CEG)、Circle Internet Group (CRCL)、Rocket Lab (RKLB) 及 Galaxy Digital (GLXY)。
同時，此次上新還納入了覆蓋中國、日本、印度、韓國、巴西及美國國債的區域性和主題性ETF，幫助交易者在不斷變化的全球市場環境中，獲得更廣泛的宏觀及利率相關敞口。
通過本次產品擴容，VT Markets持續強化其多資產產品線，緊跟塑造2026年全球市場的核心產業與趨勢，並始終致力於為全球交易者提供世界級交易體驗與創新產品。
關於VT Markets
VT Markets 是一家接受權威監管的多元化經紀商，業務範圍覆蓋超過160個國家。迄今為止，它已獲得包括最佳客戶服務和增長最快經紀商在內的多項國際殊榮。
VT Markets堅持「讓交易更簡單」的品牌理念，為交易者提供超過1,000種產品選擇，屢獲殊榮的APP無縫交易體驗，以及24/7全天候的專業支援，旨在讓所有交易者都能夠輕鬆駕馭全球市場。
SOURCE VT Markets
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