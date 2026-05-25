VT Markets 新增 39 檔美國股票與 ETF 涵蓋 AI、太空與能源

新增標的中，涵蓋人工智慧基礎設施、商業航太技術、光通信、半導體製造、清潔與核能以及地緣政治相關國防開支等領域。部分新增標的還反映了市場關注點正從消費級AI敘事，轉向支撐AI應用的基礎設施，包括光網路、電力供應及支援大規模數據中心擴張的設備。

重點新增個股包括Arm Holdings (ARM)、AppLovin (APP)、阿斯麥 (ASML)、AST SpaceMobile (ASTS)、Constellation Energy (CEG)、Circle Internet Group (CRCL)、Rocket Lab (RKLB) 及 Galaxy Digital (GLXY)。

同時，此次上新還納入了覆蓋中國、日本、印度、韓國、巴西及美國國債的區域性和主題性ETF，幫助交易者在不斷變化的全球市場環境中，獲得更廣泛的宏觀及利率相關敞口。

通過本次產品擴容，VT Markets持續強化其多資產產品線，緊跟塑造2026年全球市場的核心產業與趨勢，並始終致力於為全球交易者提供世界級交易體驗與創新產品。

關於VT Markets

VT Markets 是一家接受權威監管的多元化經紀商，業務範圍覆蓋超過160個國家。迄今為止，它已獲得包括最佳客戶服務和增長最快經紀商在內的多項國際殊榮。

VT Markets堅持「讓交易更簡單」的品牌理念，為交易者提供超過1,000種產品選擇，屢獲殊榮的APP無縫交易體驗，以及24/7全天候的專業支援，旨在讓所有交易者都能夠輕鬆駕馭全球市場。

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