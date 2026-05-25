VT Markets ajoute 39 actions et ETF américains dans les secteurs de l'IA, l'espace et l'énergie

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VT Markets

May 25, 2026, 05:00 ET

SYDNEY, 25 mai 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, une plateforme mondiale de trading multi-actifs de premier plan, a élargi son offre de produits en ajoutant 39 nouvelles actions et ETF américains, portant son catalogue à plus de 500 actions et ETF cotés aux États-Unis.

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VT Markets Adds 39 US Stocks and ETFs Spanning AI, Space, and Energy
VT Markets Adds 39 US Stocks and ETFs Spanning AI, Space, and Energy

Ces derniers ajouts interviennent alors que les marchés mondiaux s'orientent de plus en plus vers des opportunités commerciales thématiques et macroéconomiques, avec un fort intérêt pour l'intelligence artificielle (IA), les infrastructures énergétiques, les semi-conducteurs et les marchés régionaux en forte croissance. Les investisseurs particuliers recherchent également une exposition plus ciblée, au-delà des actions traditionnelles de premier ordre, car la dynamique du marché s'étend à de nombreux secteurs.

La liste élargie comprend des entreprises liées aux infrastructures d'IA, à la technologie spatiale commerciale, aux communications optiques, à la fabrication de semi-conducteurs, à l'énergie propre et nucléaire, et aux dépenses de défense géopolitiques . Plusieurs ajouts témoignent également de l'évolution croissante des narratifs sur l'IA grand public vers les infrastructures qui favorisent l'adoption de l'IA, notamment les réseaux optiques, la production d'électricité et les équipements soutenant l'expansion à grande échelle des centres de données.

Parmi les nouveautés figurent Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), ASML Holding (ASML), AST SpaceMobile (ASTS), Constellation Energy (CEG), Circle Internet Group (CRCL), Rocket Lab (RKLB) et Galaxy Digital (GLXY).

Ce lancement comprend également des ETF régionaux et thématiques axés sur la Chine, le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, le Brésil et les bons du Trésor américain, offrant aux traders une exposition macroéconomique et aux taux d'intérêt plus large dans un contexte d'évolution des conditions du marché mondial.

Avec cette nouvelle expansion, VT Markets continue de renforcer son offre multi-actifs en fonction des secteurs et des tendances qui façonneront les marchés mondiaux en 2026, tout en s'engageant à fournir une expérience de trading de classe mondiale et des produits innovants pour les traders internationaux.

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