SYDNEY, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, una plataforma líder mundial de trading multiactivo, ha ampliado su oferta de productos con la incorporación de 39 nuevas acciones y ETF de EE. UU., expandiendo el acceso para los traders de América Latina y elevando su catálogo total cotizado en EE. UU. a más de 500 instrumentos.

VT Markets amplía el acceso para los traders de América Latina con 39 nuevas acciones y ETF de EE. UU.

Las últimas incorporaciones llegan en un momento en que los mercados globales rotan cada vez más hacia oportunidades de trading temáticas e impulsadas por factores macro, con un fuerte interés del mercado en inteligencia artificial (IA), infraestructura energética, semiconductores, activos digitales y mercados de crecimiento regional. Los traders minoristas también buscan una exposición más específica más allá de las acciones tradicionales de gran capitalización a medida que el impulso del mercado se amplía en múltiples sectores. En América Latina, VT Markets ha visto un crecimiento significativo y sostenido de traders durante el último año, impulsado por una población joven, nativa en lo digital, y una creciente demanda de acceso simplificado a la exposición a los mercados globales.

La oferta ampliada incluye compañías vinculadas a infraestructura de IA, tecnología espacial comercial, comunicaciones ópticas, fabricación de semiconductores, energía limpia y nuclear, adopción institucional de activos digitales y gasto en defensa ante el contexto geopolítico. Varias incorporaciones también reflejan el creciente cambio desde las narrativas de IA orientadas al consumidor hacia la infraestructura que impulsa la adopción de la IA, incluida la red óptica, la generación de electricidad y el equipamiento que respalda la expansión a gran escala de centros de datos. Las incorporaciones destacadas incluyen Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), ASML Holding (ASML), AST SpaceMobile (ASTS), Constellation Energy (CEG), Circle Internet Group (CRCL), Rocket Lab (RKLB) y Galaxy Digital (GLXY).

El lanzamiento también incluye ETF regionales y temáticos que cubren China, Japón, India, Corea del Sur, Brasil y los bonos del Tesoro de EE. UU., proporcionando a los traders una mayor exposición macro y a las tasas de interés en medio de la evolución de las condiciones del mercado global. Para los traders de toda América Latina, la inclusión de Brasil y de ETF más amplios de mercados emergentes proporciona exposición macro directa dentro de una sola plataforma.

Operando bajo marcos regulatorios en múltiples jurisdicciones, VT Markets ha construido una reputación por spreads ajustados, ejecución fiable y una oferta de productos que mantiene el ritmo de las tendencias de los mercados globales, reforzando su crecimiento sostenido en toda la región de América Latina. Este crecimiento está cada vez más impulsado por la IA, ya que VT Markets integra herramientas inteligentes en toda su plataforma para ofrecer analíticas más inteligentes, experiencias de trading más personalizadas e información más rápida basada en datos para sus clientes.

Con la última ampliación, VT Markets continúa fortaleciendo su oferta multiactivo en línea con los sectores y tendencias que están dando forma a los mercados globales en 2026, al tiempo que mantiene su compromiso de ofrecer una experiencia de trading de clase mundial y productos innovadores para los traders de América Latina.

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FUENTE VT Markets