VT Markets voegt 39 Amerikaanse aandelen en ETF's toe die AI, ruimte en energie omvatten

May 25, 2026, 05:00 ET

SYDNEY, 25 mei 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, een toonaangevend wereldwijd multi-asset-handelsplatform, heeft zijn productaanbod uitgebreid met de toevoeging van 39 nieuwe Amerikaanse aandelen en ETF's, waardoor zijn totale line-up op meer dan 500 in de VS genoteerde aandelen en ETF's komt.

VT Markets Adds 39 US Stocks and ETFs Spanning AI, Space, and Energy

De nieuwste toevoegingen komen op het moment dat de wereldmarkten steeds meer draaien naar thematische en macro-gedreven handelsmogelijkheden, met een sterke marktinteresse in kunstmatige intelligentie (AI), energie-infrastructuur, halfgeleiders en regionale groeimarkten. Retailhandelaren zijn ook op zoek naar meer gerichte blootstelling buiten de traditionele blue-chip aandelen, aangezien het marktmomentum zich over meerdere sectoren uitbreidt.

De uitgebreide line-up omvat bedrijven die zijn gekoppeld aan AI-infrastructuur, commerciële ruimtetechnologie, optische communicatie, halfgeleiderproductie, schone en nucleaire energie en geopolitieke defensie-uitgaven. Verschillende toevoegingen weerspiegelen ook de groeiende verschuiving van AI-verhalen van consumenten naar de infrastructuur die AI-adoptie mogelijk maakt, waaronder optische netwerken, elektriciteitsopwekking en apparatuur die grootschalige uitbreiding van datacenters ondersteunt.

Voorgestelde toevoegingen zijn Arm Holdings (ARM), AppLovin (APP), ASML Holding (ASML), AST SpaceMobile (ASTS), Constellation Energy (CEG), Circle Internet Group (CRCL), Rocket Lab (RKLB) en Galaxy Digital (GLXY).

De lancering omvat ook regionale en thematische ETF's die betrekking hebben op China, Japan, India, Zuid-Korea, Brazilië en Amerikaanse schatkistpapieren, waardoor handelaren een bredere macro- en renteblootstelling krijgen te midden van veranderende wereldwijde marktomstandigheden.

Met de nieuwste uitbreiding blijft VT Markets zijn multi-asset-aanbod versterken in overeenstemming met de sectoren en trends die de wereldmarkten in 2026 vormgeven, terwijl het zich blijft inzetten voor het leveren van handelservaring van wereldklasse en innovatieve producten voor wereldwijde handelaren.

VT Markets ajoute 39 actions et ETF américains dans les secteurs de l'IA, l'espace et l'énergie

VT Markets, une plateforme mondiale de trading multi-actifs de premier plan, a élargi son offre de produits en ajoutant 39 nouvelles actions et ETF...
VT Markets erweitert sein Angebot um 39 US-Aktien und ETFs aus den Bereichen KI, Raumfahrt und Energie

VT Markets, eine führende globale Multi-Asset-Handelsplattform, hat sein Produktangebot um 39 neue US-Aktien und ETFs erweitert. Damit umfasst das...
