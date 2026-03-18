SYDNEY, 18 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A VT Markets, corretora global líder em multiativos, foi homenageada com o prestigioso prêmio "Melhor Patrocinadora Global de Futebol - Newcastle United F.C" e "Melhor Comercial – Together, Into Tomorrow (Juntos, para o amanhã)" nos prêmios Forex Sports Awards 2026. O duplo reconhecimento destaca a parceria de alto impacto da marca com o Newcastle United, celebrando a excelência no alinhamento global da marca e no engajamento dos fãs.

VT Markets e Newcastle United conquistam vitórias duplas no Forex Sports Awards 2026

O Forex Sports Awards, organizado pela Sports Media Gaming Limited, reconhece patrocínios esportivos marcantes dentro do setor financeiro. Os vencedores são determinados por meio de um processo abrangente que envolve votação pública e um painel independente de especialistas da indústria dos setores esportivo e de imprensa.

O segundo ano da parceria da VT Markets com o Newcastle United como Parceiro Oficial de Negociação Financeira foi marcado pelo filme de marca "Together, Into Tomorrow" e por uma série de iniciativas comunitárias bem-sucedidas em toda a Ásia, incluindo doações de equipamentos de futebol para o desenvolvimento juvenil na Indonésia, Vietnã e Tailândia. "Ver nossa sinergia com o Newcastle United ser reconhecida em um palco global é uma prova da força da nossa parceria", disse Dandelyn Koh, chefe de Marketing Global da VT Markets. "Este reconhecimento pertence aos fãs e aos nossos clientes que se juntaram a nós nesta jornada. Estamos ansiosos para continuar nossa missão de fortalecer a comunidade e levar a emoção do jogo para nossas audiências em todo o mundo."

Esta conquista representa um novo capítulo para a VT Markets, à medida que a empresa continua a expandir os limites do que uma parceria esportiva pode alcançar, entregando valor tangível e entusiasmo aos fãs de esportes e a uma audiência global mais ampla.

Sobre a VT Markets

A VT Markets é uma corretora de múltiplos ativos regulamentada com presença em mais de 160 países até o momento. Recebeu inúmeros prêmios internacionais incluindo Melhor Trading Online e Corretora de Crescimento Mais Rápido. Em consonância com sua missão de tornar o trading acessível a todos, a VT Markets oferece acesso abrangente a mais de 1.000 instrumentos financeiros e os clientes se beneficiam de uma experiência de trading perfeita através de seu premiado aplicativo móvel.

Para mais informações, acesse o site da VT Markets oficial. Como alternativa, siga a VT Markets no Facebook, Instagram ou LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2935570/VT_Markets_Newcastle_United_Clinch_Double_Wins_Forex_Sports_Awards.jpg

FONTE VT Markets