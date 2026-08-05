O novo produto permite que os clientes negociem CFDs em ouro 24 horas por dia, sete dias por semana, com custos mais baixos e controles de risco integrados

SYDNEY, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A VT Markets anunciou hoje o XAUUSD247, um produto CFD em ouro que permite aos clientes elegíveis negociar o ouro 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados do mercado selecionados, sujeito à disponibilidade do produto.

VT Markets redefine o horário de negociação do ouro com o lançamento do XAUUSD247

O lançamento tem como base a campanha Bold as Gold da VT Markets, apresentada em junho de 2026, para estabelecer um novo padrão na negociação do ouro. A introdução do XAUUSD247 é o próximo passo nesta campanha global, baseada no fato de que os mercados de ouro se movimentam, mesmo quando o horário de negociação está fechado.

"O preço do ouro não para de se movimentar só porque o mercado está fechado", disse Dandelyn Koh, chefe de marketing global da VT Markets. "Temos observado como os acontecimentos do fim de semana, desde eventos geopolíticos a divulgações de dados econômicos, podem influenciar os preços do ouro antes da reabertura dos mercados na segunda-feira. O XAUUSD247 oferece aos clientes uma maneira de se manterem posicionados para oportunidades, enquanto gerem melhor o risco de gaps nesses momentos."

Com o XAUUSD247, é possível negociar 24/7, inclusive nos finais de semana, com uma operação mínima de apenas 1 onça (oz), em comparação ao contrato padrão de 100x. Os spreads nos dias úteis começam em 15 pontos, e nos finais de semana a partir de 40 pontos, sujeitos às condições de mercado, com comissão de US$ 0 em todos os tipos de conta. Em termos de alocação de capital, o XAUUSD247 foi projetado para ajudar os clientes a utilizar o capital de forma mais eficiente ao gerenciar operações de hedge. Com seu modelo de margem unilateral, os clientes que mantêm posições de compra e venda têm margem apenas no lado maior, ajudando a reduzir a margem necessária para manter a exposição protegida.

O produto também oferece aos clientes maior controle à medida que sua exposição aumenta. A alavancagem escalonada ajusta gradualmente a alavancagem máxima disponível para posições abertas de maior dimensão, enquanto os limites de exposição ajudam a manter a atividade de negociação dentro de limites definidos.

O XAUUSD247 já está disponível por meio do aplicativo VT Markets e da plataforma MT5. As especificações completas, incluindo disponibilidade regional, spreads aplicáveis, alavancagem e limites de exposição, podem ser encontradas aqui: https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

Aviso: CFDs são instrumentos financeiros complexos e apresentam um elevado risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Certifique-se de compreender totalmente como funcionam os CFDs e se pode arcar com o alto risco de perder seu dinheiro.

FONTE VT Markets