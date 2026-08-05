VT Markets、XAUUSD247を提供開始し、金の取引時間を再定義

新商品により、顧客はコストを抑え、組み込みのリスク管理機能を活用しながら、金CFDを24時間・週7日取引可能に

シドニー、2026年8月5日 /PRNewswire/ -- VT Marketsは、対象となる顧客が、商品の提供状況に応じて、週末や一部の市場休場日を含め24時間金CFDを取引できる商品「XAUUSD247」を発表しました。

今回の提供開始は、金取引に新たな基準を打ち立てるために2026年6月に開始されたVT Marketsの「金のように大胆に（Bold as Gold）」キャンペーンを基盤としています。XAUUSD247の導入は、取引時間外にも金相場は動くという事実を軸に据えた、同キャンペーンの次の展開です。

VT Markets Redefines Gold Trading Hours with Launch of XAUUSD247

「市場が休場しているからといって、金相場の動きが止まるわけではありません」と、VT Marketsのグローバル・マーケティング責任者Dandelyn Koh氏は述べました。「私たちはこれまで、地政学的な出来事や経済指標の発表など、週末の動向によって、月曜日の市場再開前に金価格が変動することを目の当たりにしてきました。XAUUSD247は、顧客がそうした局面で取引機会に備えてポジションを維持しつつ、ギャップリスクをより適切に管理できる手段を提供します。」

XAUUSD247は週末を含む24時間・週7日の取引に対応しており、標準的な契約サイズが100オンスであるのに対し、最低取引単位はわずか1オンス（oz）です。平日のスプレッドは15ポイントから、週末は40ポイントからで、市場状況により変動します。また、すべての口座タイプで取引手数料は0ドルです。資金配分の面では、XAUUSD247は、顧客がヘッジ取引を管理する際に資金をより効率的に活用できるよう設計されています。片側必要証拠金方式では、買い・売りの両方のポジションを保有している場合、規模の大きい方の建玉だけを基準に証拠金が計算されるため、両建てポジションの維持に必要な証拠金を抑えられます。

また、この商品により、顧客はエクスポージャーの拡大に応じて、よりきめ細かな管理が可能になります。段階式レバレッジでは、建玉が大きくなるにつれて利用可能な最大レバレッジが徐々に調整される一方、エクスポージャー上限は、取引活動を所定の範囲内に保つのに役立ちます。

XAUUSD247は現在、VT MarketsアプリおよびMT5で利用できます。地域別の提供状況、適用されるスプレッド、レバレッジ、エクスポージャー上限など、詳細な仕様は以下のページで確認できます。https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

警告：CFDは複雑な金融商品であり、レバレッジにより急速に資金を失う高いリスクがあります。CFDの仕組みを十分に理解し、資金を失う高いリスクを許容できるかどうかを必ず確認してください。

SOURCE VT Markets