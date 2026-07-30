SYDNEY, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O primeiro semestre de 2026 foi marcado pela volatilidade: oscilações cambiais, mudanças nas expectativas em relação às taxas e incertezas geopolíticas remodelaram o posicionamento dos traders nos mercados. Nesse contexto, a VT Markets reportou um volume de negociações de $8 trilhões no primeiro semestre de 2026, um aumento de 212% em relação ao ano anterior.

VT Markets reporta um volume de negociação recorde de $8 trilhões

O bom momento se reflete em várias métricas-chave do negócio. O número de usuários ativos cresceu 70% em comparação com o segundo semestre de 2025 e, dos traders ativos durante o período, 350.000 abriram sua primeira negociação com a VT Markets. Em conjunto, esse crescimento reflete uma adoção cada vez maior da plataforma como a opção preferida dos traders em todo o mundo. O ímpeto de crescimento foi ainda mais impulsionado pela adição de 39 novas ações americanas à sua oferta e pelo lançamento do ClubÉlite, um programa de fidelidade para parceiros Introducing Broker que proporciona acesso privilegiado e suporte de longo prazo à parceria.

Onde os traders aplicaram seu dinheiro refletiu a volatilidade existente. A atividade de negociação concentrou-se no ouro e na prata, juntamente com os principais pares de moedas como EURUSD e USDJPY, e os índices NAS100 e DJ30.

A empresa também se conectou com comerciantes e parceiros locais em eventos importantes do setor em todo o mundo, como sua participação na Money Expo Mexico 2026 anual. Além disso, a presença da marca foi ainda mais reforçada pelo reconhecimento do setor; a VT Markets conquistou 26 prêmios durante o período, incluindo o de Melhor Plataforma de Negociação de Ouro de 2026 pela Global Financial Market Review.

Olhando para o segundo semestre de 2026, a VT Markets continuará lançando novos produtos e inovações, incluindo recursos destinados a estender o acesso além do horário tradicional de negociação. A empresa também lançou a Gold Cup 2026, competição global de negociação que culminará na sua final em uma ilha, juntamente com melhorias contínuas na sua oferta de negociação de ouro. A VT Markets continuará se conectando com os traders por meio da sua presença em eventos do setor, patrocínios e iniciativas para clientes em seus principais mercados. Com o primeiro semestre apresentando volume recorde, crescimento de depósitos e reconhecimento do setor, a VT Markets inicia o segundo semestre de 2026 em uma posição ainda mais sólida para um desempenho ainda melhor.

FONTE VT Markets