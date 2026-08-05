VT Markets herdefinieert de handelsuren voor goud met de lancering van XAUUSD247

Nieuw product waarmee klanten 24 uur per dag, zeven dagen per week goud CFD's kunnen verhandelen, met lagere kosten en ingebouwde risicocontroles

SYDNEY, 5 augustus 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets kondigde vandaag XAUUSD247 aan, een goud CFD-product waarmee in aanmerking komende klanten dag en nacht goud kunnen verhandelen, inclusief weekenden en geselecteerde marktsluitingsdagen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product.

VT Markets Redefines Gold Trading Hours with Launch of XAUUSD247

De lancering is gebaseerd op de Bold as Gold-campagne van VT Markets, die in juni 2026 werd geïntroduceerd om een nieuwe benchmark in de goudhandel vast te stellen. De introductie van XAUUSD247 is de volgende stap onder deze algemene campagne, gebouwd rond het feit dat goudmarkten bewegen, zelfs wanneer de handelsuren gesloten zijn.

"Goud stopt niet met bewegen alleen maar omdat de markt gesloten is", zei Dandelyn Koh, hoofd van Global Marketing bij VT Markets. "We hebben gezien hoe ontwikkelingen in het weekend, van geopolitieke gebeurtenissen tot de vrijgave van economische gegevens, de goudprijzen kunnen verschuiven voordat de markten maandag weer opengaan. XAUUSD247 biedt klanten een manier om gepositioneerd te blijven voor kansen terwijl ze het gatrisico door die momenten heen beter beheren."

XAUUSD247 ondersteunt 24/7 handel, inclusief weekenden, met een minimale handelsgrootte van slechts 1 ounce (oz), vergeleken met de standaard 100x contractgrootte. Doordeweekse spreiding begint vanaf 15 punten, terwijl spreiding in het weekend vanaf 40 punten begint, afhankelijk van de marktomstandigheden, met een commissie van $ 0 voor alle soorten rekeningen. Wat kapitaaltoewijzing betreft, is XAUUSD247 ontworpen om klanten te helpen kapitaal efficiënter te gebruiken bij het beheren van afgedekte transacties. Met zijn eenzijdige margemodel worden cliënten die zowel koop- als verkoopposities hebben, alleen aan de grotere kant gemargeerd, waardoor de marge die nodig is om de afgedekte blootstelling te behouden, wordt verminderd.

Het product geeft klanten ook meer controle naarmate hun risico toeneemt. De getrapte hefboomwerking past geleidelijk de maximale hefboomwerking aan die beschikbaar is voor grotere open posities, terwijl blootstellingslimieten helpen om de handelsactiviteit binnen gedefinieerde drempels te houden.

XAUUSD247 is nu beschikbaar via de VT Markets App en MT5. Volledige specificaties, inclusief regionale beschikbaarheid, toepasselijke spreidingen, hefboomwerking en blootstellingslimieten, zijn hier te vinden: https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

WAARSCHUWING: CFD's zijn complexe financiële instrumenten en gaan gepaard met een hoog risico om snel geld te verliezen door de hefboomwerking. Ga na of u volledig begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven uw geld te verliezen.