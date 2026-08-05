VT Markets 推出 XAUUSD247 重新定義黃金交易時間

VT Markets全球行銷總監Dandelyn Koh：「黃金不會因為市場休市而停止波動。我們觀察到，從地緣政治事件到經濟數據發佈，週末發生的各類事件都可能在週一市場重新開盤前顯著影響黃金價格。XAUUSD247讓客戶能夠在這些關鍵時刻持續把握市場機會，同時更有效地管理價格跳空風險。」

XAUUSD247 支持全天候 24 小時、每週 7 天交易，包括週末。產品最低交易單位僅為 1 盎司（oz），相較於標準 100 盎司合約，更靈活滿足不同交易需求。工作日點差最低 15 點起，週末點差最低 40 點起（視市場狀況而定），且所有帳戶類型均享 0 美元傭金。在資金運用方面，XAUUSD247 採用單邊保證金機制，説明客戶在管理對沖交易時更有效地運用資金。當客戶同時持有買入及賣出倉位時，僅按持倉規模較大的一方計算保證金，有助於降低維持對沖倉位所需的保證金。

隨著客戶持倉規模增加，XAUUSD247 亦提供更完善的風險控制機制。產品採用分級杠杆，根據未平倉持倉規模逐步調整可使用的最高杠杆；同時設置風險敞口限制，協助將交易活動維持於預設範圍內。

XAUUSD247 現已上線 VT Markets App 及 MT5。完整產品規格，包括適用地區、點差、杠杆及風險敞口限制等資訊，請參閱：https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

風險提示： 差價合約（CFDs）屬於複雜金融工具，由於杠杆作用，存在迅速虧損資金的高風險。請確保您已充分瞭解差價合約的運作方式，並審慎評估自己是否能夠承擔資金損失的高風險。

SOURCE VT Markets