El nuevo producto permite a los clientes operar con contratos por diferencia (CFD) sobre oro las 24 horas del día, los siete días de la semana, con menores costos y controles de riesgo integrados.

SÍDNEY, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets anunció hoy el lanzamiento de XAUUSD247, un producto de CFD sobre oro que permite a los clientes que cumplan los requisitos operar con oro las 24 horas del día, incluidos los fines de semana y determinados festivos bursátiles, siempre que el producto esté disponible.

VT Markets redefine el horario de negociación del oro con el lanzamiento de XAUUSD247

Este lanzamiento se enmarca en la campaña "Bold as Gold" (Atrevido como el oro) de VT Markets, presentada en junio de 2026 con el objetivo de establecer un nuevo referente en la negociación del oro. La introducción de XAUUSD247 es el siguiente paso dentro de esta campaña global, basada en el hecho de que los mercados del oro siguen moviéndose incluso después del cierre de la sesión bursátil.

"El oro no deja de moverse solo porque el mercado esté cerrado", afirmó Dandelyn Koh, directora de marketing global de VT Markets. "Hemos visto cómo los acontecimientos del fin de semana, desde sucesos geopolíticos hasta la publicación de datos económicos, pueden influir en los precios del oro antes de que los mercados vuelvan a abrir el lunes. XAUUSD247 ofrece a los clientes la posibilidad de mantener posiciones para aprovechar las oportunidades, al tiempo que gestionan mejor el riesgo de brechas en esos momentos".

XAUUSD247 permite operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluidos los fines de semana, con un tamaño mínimo de operación de tan solo 1 onza (oz), frente al tamaño del contrato estándar 100 veces superior. Los diferenciales entre días laborables arrancan en 15 puntos, mientras que los del fin de semana, en 40 puntos, sujetos a las condiciones del mercado, con una comisión de 0 $ en todos los tipos de cuenta. En lo que respecta a la asignación de capital, XAUUSD247 está diseñado para ayudar a los clientes a utilizar el capital de forma más eficiente a la hora de gestionar operaciones de cobertura. Gracias a su modelo de margen unilateral, a los clientes que mantienen posiciones tanto de compra como de venta solo se les aplica el margen correspondiente a la posición de mayor tamaño, lo que contribuye a reducir el margen necesario para mantener la exposición de cobertura.

Además, el producto ofrece a los clientes un mayor control a medida que aumenta su exposición. El apalancamiento por niveles ajusta gradualmente el máximo disponible para las posiciones abiertas de mayor volumen, mientras que los límites de exposición ayudan a mantener la actividad de negociación dentro de los umbrales definidos.

XAUUSD247 ya está disponible a través de la aplicación de VT Markets y de MT5. Las especificaciones completas, incluida la disponibilidad regional, los diferenciales aplicables, el apalancamiento y los límites de exposición, se pueden consultar aquí: https://www.vtmarkets.com/precious-metals/xauusd247/

Advertencia: Los CFD son instrumentos financieros complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender plenamente cómo funcionan los CFD y de si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.

FUENTE VT Markets