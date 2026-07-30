VT Markets 上半年交易量創新高 突破 8 萬億美元

交易者的資金流向也反映了當前市場的波動環境。交易活動主要集中于黃金和白銀，同時，EURUSD、USDJPY 等主要外匯貨幣對，以及 NAS100 和 DJ30 指數也備受交易者關注。

此外，公司積極參與全球多個重點行業盛會，與交易者及合作夥伴保持緊密聯繫，包括亮相年度行業展會 Money Expo Mexico 2026。與此同時，VT Markets 的品牌影響力亦獲得業界廣泛認可，在此期間共斬獲 26 項行業大獎，其中包括由 Global Financial Market Review 頒發的「2026 年最佳黃金交易平台」獎項。

展望 2026 年下半年，VT Markets 將持續推出全新產品及創新功能，其中包括旨在突破傳統交易時段限制、進一步拓展交易機會的新功能。公司亦已正式啟動2026年金冠杯全球交易大賽，並將一路延續至「海島終極對決」，同時持續優化黃金交易產品及服務。未來，VT Markets 將繼續通過參與行業活動、品牌贊助及客戶活動，與全球重點市場的交易者保持緊密聯繫。憑藉上半年創紀錄的交易量、存款增長及業界認可，VT Markets 將以更強勁的姿態邁向 2026 年下半年，持續推動業務增長。

關於VT Markets

VT Markets 是一家接受權威監管的多元化經紀商，業務範圍覆蓋超過160個國家。迄今為止，它已獲得包括最佳客戶服務和增長最快經紀商在內的多項國際殊榮。

VT Markets堅持「讓交易更簡單」的品牌理念，為交易者提供超過1,000種產品選擇，屢獲殊榮的APP無縫交易體驗，以及24/7全天候的專業支援，旨在讓所有交易者都能夠輕鬆駕馭全球市場。

SOURCE VT Markets