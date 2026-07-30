VT Markets annonce un volume de transactions record de 8 000 milliards de dollars

SYDNEY, 30 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le premier semestre 2026 a été marqué par la volatilité : les fluctuations des devises, l'évolution des anticipations de taux et les incertitudes géopolitiques, qui ont modifié la manière dont les opérateurs se positionnaient sur les différents marchés. Dans ce contexte, VT Markets a enregistré un volume de transactions de 8 000 milliards de dollars au premier semestre 2026, soit une hausse de 212 % en glissement annuel.

VT Markets Reports Record-High Trading Volume of $8 Trillion

Cette dynamique se reflète dans divers indicateurs clés de performance. Le nombre d'utilisateurs actifs a augmenté de 70 % par rapport au second semestre 2025 et, parmi les traders actifs au cours de cette période, 350 000 ont effectué leur première transaction avec VT Markets. Dans l'ensemble, cette croissance témoigne d'une adoption croissante de la plateforme, qui s'impose comme le choix incontournable des traders du monde entier. Cette dynamique de croissance a été renforcée par l'ajout de 39 nouvelles actions américaines à son offre, ainsi que par le lancement de ClubÉlite, un programme de fidélité destiné aux partenaires apporteurs d'affaires, qui leur offre un accès privilégié et un accompagnement à long terme dans le cadre de leur partenariat.

Les placements des investisseurs ont reflété la volatilité du marché. L'activité de trading s'est concentrée sur l'or et l'argent, ainsi que sur les principales paires de devises telles que l'EUR/USD et l'USD/JPY, et sur les indices NAS100 et DJ30.

L'entreprise a également noué des contacts avec des professionnels et des partenaires sur le terrain lors d'événements majeurs du secteur à travers le monde, comme lors de sa participation au salon annuel Money Expo Mexico 2026. Par ailleurs, cette présence de la marque s'est accompagnée d'une reconnaissance de la part du secteur, VT Markets ayant remporté 26 prix au cours de cette période, dont celui de meilleure plateforme de trading sur l'or (Best Gold Trading Platform 2026) décerné par Global Financial Market Review.

À l'horizon du second semestre 2026, VT Markets poursuivra le déploiement de nouvelles offres de produits et d'innovations, notamment des fonctionnalités visant à étendre l'accès au-delà des heures de négociation traditionnelles. La société a également lancé la Gold Cup 2026, un concours mondial de trading qui se poursuivra jusqu'à sa finale sur l'île, tout en continuant à améliorer son offre de trading sur l'or. VT Markets continuera à entretenir des liens avec les traders grâce à sa présence lors d'événements du secteur, à ses parrainages et à ses initiatives destinées à la clientèle sur l'ensemble de ses principaux marchés. Après un premier semestre marqué par des volumes records, une croissance des dépôts et une reconnaissance du secteur, VT Markets entame le second semestre 2026 en bonne position pour afficher des performances encore plus solides.